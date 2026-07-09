Желтый M&M’s признан нарушителем рекламных правил в Великобритании

Британский рекламный регулятор Advertising Standards Authority (ASA) запретил рекламу M&M's с участием Желтого персонажа бренда, посчитав ее нарушающей правила продвижения продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара (HFSS).

Поводом стала публикация бренда в соцсетях, где были изображены два персонажа M&M's — Желтый и Зеленый. Рекламу оспорила организация по защите прав потребителей Bite Back, заявив, что она нарушает британские ограничения на продвижение HFSS-продуктов.

С января в Великобритании действуют правила, запрещающие рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара на телевидении до 21:00, а также в онлайн-рекламе без временных ограничений.

ASA пришла к выводу, что Желтый персонаж из-за своей формы и цвета воспринимается потребителями не просто как маскот бренда, а как изображение конкретного продукта — Peanut M&M's, который относится к категории HFSS.

Компания Mars Wrigley, владелец M&M's, не согласилась с решением регулятора. Производитель заявил, что персонажи являются частью многолетней бренд-платформы и не должны рассматриваться как реклама конкретного продукта. В компании также отметили, что маскоты имеют ярко выраженные человеческие черты — руки, ноги, мимику и характеры — и представляют собой самостоятельных героев бренда.

Однако ASA указала, что для аудитории Желтый M&M's остается узнаваемым символом конфет M&M's, поэтому его использование в рекламном сообщении подпадает под ограничения для HFSS-продуктов.

В итоге публикацию признали нарушающей рекламные правила, и она не может использоваться в прежнем виде. Сам рекламный пост стал недоступен после решения регулятора.