Рекламная выручка «Яндекса» выросла на 21%

Консолидированная выручка «Яндекса» за июль—сентябрь составила 45 млрд руб., что больше на 38% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Выручка от продажи интернет-рекламы увеличилась на 21% до 31,2 млрд руб. и составила 69% от общей выручки компании, сообщил «Яндекс» в своём финансовом отчёте.

Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети». Первый сегмент увеличился на 25% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года и составил 55% в структуре общей выручки. Выручка от продажи рекламы на сайтах «Рекламной сети» выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, заняв 14% в структуре общей выручки.

В прошлом квартале общий объем рекламной выручки вырос на 19% до 29,1 млрд рублей. В структуре общей выручки она составила 70%.

Скорректированная чистая прибыль равняется 6,9 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA — 13,9 млрд рублей. Прочие доходы в третьем квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 169% и составили 9% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», ростом доходов медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей.

«Яндекс» также отчитался о показателях «Яндекс.Такси»: EBITDA составила 170 млн руб., выручка — 9,7 млрд руб. На нее приходится 21% всей выручки «Яндекса», отметили в компании. Количество поездок в такси выросло на 59% по сравнению с июлем — сентябрем 2018 года.

Рекламные доходы другой IT-компании, Mail.Ru Group, увеличились на 21,8% до 8,941 млрд рублей. Все сегменты бизнеса активно росли, в том числе, конкурирующий с «Яндекс.Такси» «Ситимобил».