Рекламная выручка «Яндекс UrbanAds» за год выросла на 21%

За год работы после объединения рекламных возможностей городских сервисов «Яндекса» под брендом UrbanAds рекламная выручка платформы увеличилась на 21% по сравнению с показателями за 12 месяцев до интеграции. За тот же период число рекламных кампаний выросло на 33%, сообщили Sostav в компании.

Там пояснили, что рост показателей связан с развитием рекламных форматов в городских сервисах «Яндекса», запуском кросс-сервисных кампаний и появлением новых инструментов аналитики и настройки размещений. Среди них — повторный показ объявлений заинтересованной аудитории, поиск пользователей со схожими интересами, а также форматы с переходом на внешние сайты и в приложения.

За год рекламные размещения через Яндекс UrbanAds получили 23 млрд показов внутри городских сервисов компании. По данным «Яндекса», с рекламой в приложениях взаимодействовали 97% аудитории, а кампании охватили каждого второго жителя российских мегаполисов.

«Яндекс» объединил рекламу в городских сервисах под брендом UrbanAds в июле 2025 года. Платформа позволяет интегрировать рекламу в разные повседневные сценарии пользователя — от заказа такси и еды до онлайн-покупок.