«МегаФон» рассказал о своих ключевых преимуществах в итоговом ролике года

Мобильный оператор «МегаФон» представил новый рекламный ролик, в котором рассказал о своих основных преимуществах. Компания предлагает клиентам самый быстрый интернет, самое широкое покрытие и лучшую сеть.
Команды «МегаФона» и креативного агентства Instinct придумали, как заявить о себе и поблагодарить абонентов оператора, которых насчитывается больше 70 млн, за еще один год, проведенный вместе.
Получилось мини-кино, снятое вместе с режиссером фильмов «Лед» и «Майор Гром» Олегом Трофимом.
Олег Трофим, режиссер:
Работать над проектом было интересно в особенности и потому, что большая часть работ пришлась на компьютерную графику. Создание полноценных пространств, городских пейзажей, уникальных персонажей, механизмов и специальных эффектов — кропотливый и объемный труд. Мой опыт работы над крупными киноблокбастерами, сильная команда компьютерной графики и грамотный лидинг команды клиента позволил нам в сжатые сроки добиться результата высокого качества.
Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:
Во-первых, спасибо всем нашим 70 млн абонентов за то, что выбирают «МегаФон». Во-первых, спасибо всем, кто работает, чтобы «МегаФон» оставался лидером. Во-первых, спасибо режиссеру и команде: мы вышли на новый уровень в наших роликах. Было сложно, но интересно. А, во-вторых, спасибо, что оставляете комментарии!
Состав творческой группы
«МегаФон» (клиент)
Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура
Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волченок
Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова
Бренд-менеджер: Юлия Бахрах
Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева
Старший продюсер: Александра Потапова
Продюсер: Елена Игошина
Младший продюсер: Екатерина Данильченко
Instinct (креативное агентство)
HYPE (продакшен)
Режиссер: Олег Трофим
Продюсер: Андрей Самсонов
Оператор: Егор Процко
Руководитель постпродакшена: Вероника Виноградова
Постпродакшен-продюсер: Эрик Басенцян
«Жи-Ши» (CG-студия)