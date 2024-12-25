«МегаФон» рассказал о своих ключевых преимуществах в итоговом ролике года

Мобильный оператор «МегаФон» представил новый рекламный ролик, в котором рассказал о своих основных преимуществах. Компания предлагает клиентам самый быстрый интернет, самое широкое покрытие и лучшую сеть.

Команды «МегаФона» и креативного агентства Instinct придумали, как заявить о себе и поблагодарить абонентов оператора, которых насчитывается больше 70 млн, за еще один год, проведенный вместе.

Получилось мини-кино, снятое вместе с режиссером фильмов «Лед» и «Майор Гром» Олегом Трофимом.

Олег Трофим, режиссер: Работать над проектом было интересно в особенности и потому, что большая часть работ пришлась на компьютерную графику. Создание полноценных пространств, городских пейзажей, уникальных персонажей, механизмов и специальных эффектов — кропотливый и объемный труд. Мой опыт работы над крупными киноблокбастерами, сильная команда компьютерной графики и грамотный лидинг команды клиента позволил нам в сжатые сроки добиться результата высокого качества.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»: Во-первых, спасибо всем нашим 70 млн абонентов за то, что выбирают «МегаФон». Во-первых, спасибо всем, кто работает, чтобы «МегаФон» оставался лидером. Во-первых, спасибо режиссеру и команде: мы вышли на новый уровень в наших роликах. Было сложно, но интересно. А, во-вторых, спасибо, что оставляете комментарии!

Состав творческой группы

«МегаФон» (клиент)

Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура

Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волченок

Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова

Бренд-менеджер: Юлия Бахрах

Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева

Старший продюсер: Александра Потапова

Продюсер: Елена Игошина

Младший продюсер: Екатерина Данильченко

Instinct (креативное агентство)

HYPE (продакшен)

Режиссер: Олег Трофим

Продюсер: Андрей Самсонов

Оператор: Егор Процко

Руководитель постпродакшена: Вероника Виноградова

Постпродакшен-продюсер: Эрик Басенцян

«Жи-Ши» (CG-студия)