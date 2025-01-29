В России хотят запретить рекламу тотального списания долгов при банкротстве

Российские власти намерены ввести ограничения на рекламу услуг, связанных с банкротством физических лиц. Нельзя будет гарантировать освобождение от исполнения денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения хотят внести в закон «О рекламе». Согласно законопроекту, в рекламе не должно быть утверждений о возможности не платить по долгам или призывы к этому. Также не допускается информация о создании государственной системы для освобождения физлиц от долгов и обязательных платежей и упоминания о возможности полного освобождения от задолженностей.

В рекламе необходимо сообщать, что процедура банкротства может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям. Такая информация в объявлениях на радио должна звучать не меньше трех секунд, в телерекламе звучать не меньше трех секунд и занимать не меньше 10% кадра, в других формах — занимать от 10% рекламной площади.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что активное развитие получили услуги так называемых «раздолжнителей». Такие компании проводят «агрессивные рекламные кампании и не придерживаются стандартов качества оказываемых услуг». Они предоставляют людям неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств.

В результате под воздействием рекламы те, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации, тратят дополнительные средства на посреднические услуги. При этом законодательством предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, в том числе кредитные каникулы и процедура внесудебного банкротства.