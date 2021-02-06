Без стереотипов и акций в вакууме: как подготовить рекламный контент к праздникам

Праздники — отличный способ привлечь трафик и получить заказы. Какие темы волнуют читателей, как грамотно интегрировать продукт в текст и почему играть с гендерными стереотипами в 2021 году — не лучшая идея, рассказывают агентства, которые помогают готовить рекламный контент в «Дзене».

Приготовьте тексты заранее и заложите время на рекламу

Не выпускайте рекламу в последний момент, особенно если продаете продукты с длинным циклом принятия решения. К тому же почти любой рекламной сети нужно время, чтобы раскачать ваше объявление. Если запустить рекламу в последний день, пик показов наступит слишком поздно и можно просто не успеть дойти до нужной аудитории.

Слава Уфимцев, сооснователь агентства контент-маркетинга «Первая редакция»: Чтобы купить в подарок дорогую бытовую технику, потенциальный клиент должен сначала совершить несколько контактов с рекламой, почитать обзоры, а возможно и приехать в магазин. Так как подарок нужно купить заранее, клиент должен успеть завершить цикл хотя бы за день до праздничной даты. Значит, рекламу логично откручивать как минимум за неделю до праздников.

Помните, что вопрос «что подарить» — не главный (внезапно)

Каждый бренд понимает, что в период праздников есть шанс увеличить продажи и надо больше «вливать» в рекламные каналы. Чтобы выделиться в высококонкурентном препраздничном рекламном контенте, рассказывайте не только о том, что подарить. Пробуйте решать разные проблемы, которые возникают перед покупателями в этот период, советует Ольга Голованова, контент-продюсер в агентстве SALO. Например:

Кто-то не хочет тратить много денег на подарок. Найти классный подарок можно почти всегда, если знать, чем человек увлекается. А вот найти классный подарок в пределах 1000 руб. для коллег или друзей — сложнее. Попробуйте разобраться с этой проблемой в своей статье, и у вас есть шанс получить кратный рост продаж за короткий период.



Статья: Как я подарила всем на 8 марта крутую азиатскую косметику. Спойлер: потратила 5 минут и минимум денег





Найти классный подарок можно почти всегда, если знать, чем человек увлекается. А вот найти классный подарок в пределах 1000 руб. для коллег или друзей — сложнее. Попробуйте разобраться с этой проблемой в своей статье, и у вас есть шанс получить кратный рост продаж за короткий период. Статья: Как я подарила всем на 8 марта крутую азиатскую косметику. Спойлер: потратила 5 минут и минимум денег Кому-то предстоит сделать подарки сразу нескольким людям, но о предпочтениях каждого он не знает (или у них уже все есть). В статье расскажите, почему ваш товар подойдет всем сразу: мальчику, девочке, подруге или мужу двоюродной сестры из Сибири.



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(или у них уже все есть). В статье расскажите, почему ваш товар подойдет всем сразу: мальчику, девочке, подруге или мужу двоюродной сестры из Сибири. Статья: Без цветов и конфет: как решить вечную проблему с подарками коллегам на 8 Марта Праздники — хороший повод пересмотреть привычки и пробовать новое. Поэтому, например, в предпраздничный период легче отказаться от старого банка и завести карту нового, если она предлагает выгодные условия для тех, кто планирует потратиться. Здесь стоит добавить побольше конкретики, как ваш продукт или услуга помогут сэкономить деньги или время.



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Обращайтесь к разным сегментам аудитории

В этот период конкуренция среди рекламодателей увеличивается — одновременно откручиваются сотни рекламных статей. Чтобы читатель открыл именно вашу, есть смысл писать для более узкого круга аудитории, отмечает Павел Молянов, сооснователь агентства «Сделаем».

Вместо того, чтобы составлять один универсальный список для всех мужчин и женщин, можно разделить его на несколько: отдельно писать про подарки женщинам-коллегам, подругам-рукодельницам, творческим натурам, экстремалам и так далее. Например:

«Пять подарков на 23 февраля, которые точно оценят любители экстрима»

«Что подарить рукодельнице на 8 марта: идеи со ссылками на интернет-магазин»

Если вы продаете разные продукты, сделайте упор на подборках

«10 необычных подарков мужчине на 23 февраля», «Семь романтичных идей, как поздравить девушку с 8 марта» — такие материалы могут показаться банальными, но они все еще нравятся аудитории.

Людям нужен выбор. Если вы рассказываете в своей публикации о семи товарах вместо одного, то и вероятность предложить каждому читателю то, что понравится именно ему, в семь раз выше. А значит, стоимость лида будет ниже.

Чтобы избежать шаблонности, в таких материалах стоит уделять больше внимания настроению и верстке текста: добавить смайлики, пошутить в подписи к фотографиям товара, советует Роман Свойский, руководитель медиапроекта «Kidz Media».

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Используйте заголовки как главный «крючок»

Ситуативный контент (праздники, сезонность или что-то, что имеет конкретное время жизни) — это всегда про очень понятную «боль» покупателей. Выбор идеального рюкзака для первоклассника в конце августа или поиск по-настоящему нужного подарка на 23 февраля. Акцентируйте внимание пользователей на том, что для них актуально в моменте.

Андрей Романов, директор медиакомпании и агентства контент-маркетинга Flytothesky Media: «Зашивайте» узнаваемую проблему прямо в заголовок и первый абзац. Это эффективный и понятный способ рекламной коммуникации с пользователями.

Во время гендерных праздников всех беспокоит две основных проблемы: как найти небанальный классный подарок и как при этом не потратить на это кучу времени (и денег). Вот несколько удачных примеров:

Связывайте акционное предложение с товаром

Если вы предлагает клиентам скидки к 14 февраля или 8 марта, подумайте, как можно связать скидку с товаром. Сказать, что «сегодня у нас скидка 10% на всю продукцию, просто потому что праздник» — классно, но скидку тоже надо продать.

Илья Иванов, шеф-редактор контент-бюро «Хорошая история: Скидочное предложение не должно висеть в вакууме. Органически впишите его рекламный текст, свяжите с аудиторией, товаром или услугой.

Скидки и промокоды по случаю праздника, спецпредложения при большом заказе, бесплатная доставка ко времени — триггеры для подарков. Вот пара хороших примеров тригеров:

«-20% при заказе от пяти штук: отличный повод поздравить мужскую часть коллектива достойным подарком».

«Доставим бесплатно и точно ко времени, чтобы вы могли поздравить вашу половинку в самый подходящий момент».

Расскажите, почему продукт будет полезным и небанальным подарком

Подарок выбирают не потому, что в нем «самая мощная камера на рынке и дисплей Super Retina XDR», а потому, что он кого-то порадует, станет поводом похвастаться перед друзьями или просто облегчит жизнь. Покажите сценарии, кому и зачем будет полезен ваш продукт, советует Слава Уфимцев, сооснователь агентства контент-маркетинга «Первая редакция».

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Экспериментируйте

Чтобы вывести маркетинг в праздники на новый уровень, пробуйте уходить от простых концепций в духе «скидки 23% ко Дню защитника Отечества» и придумывать более сложные истории. Инфоповоды должны привлекать новых клиентов и повышать лояльность текущих.

Семен Иноземцев, руководитель «АКМ Стратегия»: В новогодние праздники один из наших клиентов разыгрывал путевки на море среди покупателей, которые оставляли отзывы в соцсетях с определёнными хэштегами. Акцию продвигали и в «Дзене»: публиковали статьи с описанием условий, отзывы покупателей, истории победителей. Наша акция эмоционально вовлекала людей и длилась три месяца.

Будьте осторожны с игрой на гендерных стереотипах

Привычно и просто накануне 23 февраля рекламировать средства для бритья как лучший подарок для мужчин, а в День святого Валентина предлагать женщинам кружевное белье, «чтобы побаловать любимого». Но постарайтесь посмотреть на тему под новым углом.

«В 2021 году играть на гендерных стереотипах уже неуместно. Это, конечно, может вас выделить, но наверняка не самым лучшим образом», — отмечает Дарья Чернявская, выпускающий редактор диджитал-издательства Svoemedia.

Заведите привычку смотреть в календарь

Вы знаете, когда будет День объятий? А Международный день защиты персональных данных? А ведь из таких инфоповодов можно сделать отличные материалы, в том числе с интеграцией клиента.

Роман Свойский, руководитель медиапроекта «Kidz Media»: В начале недели мы всегда смотрим актуальный календарь событий (используем вот этот) и думаем, кто из клиентов подошел бы под праздничную дату.

Потепление или появление ребенка в семье тоже могут быть инфоповодом.

Какую-то потребность можно спрогнозировать заранее, как в случае с первым сентября или с наступлением зимы. А какие-то могут произойти в любой момент времени и будут актуальны для небольшой группы людей (новоселье, например).

Для таких событий нет поисковой заспамленности в моменте, а значит есть больше времени попробовать несколько контентных гипотез и найти проблематику, которая будет срабатывать на продажи в статьях.

Cезонные инфоповоды круты еще и тем, что, нащупав успешный заход, вы можете возрождать его ежегодно, слегка меняя текст статьи, отмечает Ольга Голованова, контент-продюсер в агентстве SALO.

Не переборщите

Используйте ситуативный праздничный контент только если ваше рекламное предложение непосредственно связано с праздником или инфоповодом. Например, у вас специфический праздничный товар или вы предлагаете клиентам какой-то бонус, спецпредложение, лимитированный выпуск или что-то подобное.

Не стоит изощряться и позиционировать диваны или кофеварки как идеальный подарок на 8 марта — лучше просто рассказать о преимуществах продукта, уверена Дарья Чернявская, выпускающий редактор диджитал-издательства Svoemedia.