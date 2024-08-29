ВТБ возглавил рейтинг лучших российских банков для миллионеров по версии Forbes

Журнал Forbes в восьмой раз составил рейтинг 15 лучших банков для российских миллионеров. В него входят кредитные организации, работающие с самой верхней категорией состоятельных клиентов, в сегменте private-банкинга. В этом году список возглавил ВТБ.

От составителей рейтинга и экспертов банк получил 91,67 балла. Вплотную к лидеру — отрыв менее одного балла — идет «Сбер» (91,01 балла). Обе компании значительно опережают других участников списка и почти по всем показателям идут рядом.

Как считался рейтинг Авторы рейтинга оценивали российские банки, которые предлагают состоятельным клиентам услуги в сегменте private. Итоговый балл на 60% зависит от показателей private-банков (объема клиентских активов, числа клиентов с активами от $1 млн, ставок по рублевым и юаневым депозитам, числа доступных для открытия вклада валют, рейтинга банка от российских рейтинговых агентств). Еще на 30% итог зависит от оценки аналитиков компании Frank RG, которые ежегодно проводят исследования сегмента private-бэнкинга, и на 10% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника рейтинга.

По данным издания, подразделение ВТБ Private Banking создано в 2007 году, порог входа составляет 15 млн руб. Клиентам private-банка в том числе предлагаются индивидуальные условия по вкладам, набор юридических консультационных услуг и консультирование по валютному регулированию.

Подразделение Сбербанка Sber Private Banking основано в 2012 году, порог входа — 100 млн руб. С июля его клиентам, обладающим статусом квалифицированного инвестора, доступен ИИ-инструмент, анализирующий риторику релизов Банка России после заседаний по ключевой ставке.

Тройку лидеров списка Forbes замыкает подразделение «Альфа-банка» — «А-клуб» — с 74,35 балла. «А-клуб» организован 2006 году, порог входа в Москве составляет 60 млн руб., в регионах — 30 млн руб. Подразделение «Альфа-банка» позволяет состоятельным клиентам вложиться в цифровые активы. Также оно одним из первых запустило продажу бриллиантов.

В рейтинг Forbes также попали Sovcombank Wealth Management (с 57,28 баллов), ПСБ Private Banking (55,03), МКБ Private Banking (51,72), «Т-Банк Private» (49,52), Банк ДОМ.РФ Private Banking (49,47), РСХБ Private Banking (49,34), МТС Банк Private Banking (42,87), «БКС Ультима» (42,38), Friedrich Wilhelm Raiffeisen (39,92), «Локо-банк» Private Banking (38,12), БСПБ Private (37,91), Уралсиб Private Bank (35,69) и другие банки.

В 2023 году рейтинг 15 лучших банков для российских миллионеров по версии Forbes также возглавлял ВТБ Private Banking. Второе место было у «А-клуб», третье — у «Сбера».