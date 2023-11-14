Регулировать продажу пива и сидра в общепите поручат регионам

Власти субъектов России смогут самостоятельно запрещать или ограничивать розничную продажу пива, сидра, пуаре, медовухи в точках общепита. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов, входящих в рабочую группу по борьбе с «наливайками». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из авторов инициативы.

В пояснительной записке отмечается, что «во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции». Днём они маскируются под продуктовые магазины, а ночью торгуют алкоголем.

По данным опроса, приведённого в документе, 79% россиян считают правильным запретить таким магазинам в ночное время продавать спиртное.

По действующему закону розничная продажа алкоголя в точках общепита и в магазинах относятся к разными видам деятельности. На них требуются отдельные лицензии, но для пива и другой слабоалкогольной продукции лицензии не нужны. В случае принятия закона регионы получат право запретить предприятиям общепита торговать навынос пивом и другими напитками. Наливать для употребления на месте можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Если объект общественного питания расположен в многоквартирном доме, то субъект получит право установить время, после которого в таком ресторане нельзя будет выпивать.

Напомним, с 2018 года в России действует закон о «наливайках». Он запрещает торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 м2. Регионы при этом могут устанавливать более жесткие меры.