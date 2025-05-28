Региональный медиаменеджер возглавил «ФорМедиа»

Бывший руководитель «РБК-Пермь» Максим Пасютин назначен на должность генерального директора федерального медиахолдинга «ФорМедиа», сообщает Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

«ФорМедиа» объединяет 20 телекомпаний, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 пабликов в соцсетях на юге, в центральной части России, а также в Сибири. Холдинг управляет бывшими медиаактивами, подконтрольными компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

Максим Пасютин покинул пост гендиректора «РБК-Пермь» 19 мая. В компании он проработал пять лет. Параллельно с ней он возглавлял кировский медиахолдинг «Медиа 9», который также покинул в мае. Однако Пасютин продолжит руководить Союзом журналистов Пермского края.