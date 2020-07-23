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23.07.2020 в 16:45

RedDigital стало членом IAB Russia

В агентстве надеются более активно развивать рынок видеорекламы

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RedDigital  — рекламное агентство полного цикла с одной из самых крупных видеосетей в России и СНГ — пополнило ряды российской Ассоциации развития интерактивной рекламы. Команда RedDigital реализует сложные и интересные digital-кампании с точным прицелом на целевую аудиторию клиента. Собственная рекламная сеть MoeVideo позволяет охватить более 250 млн пользователей в месяц.

Первоначально агентство помогало клиентам размещать видеорекламу на платформе MoeVideo, изучая сотни тысяч сайтов и выбирая самые качественные. Это позволило накопить уникальный опыт в области исследования и планирования, провести всестороннюю экспертизу рекламных площадок, разработать сотни успешных кейсов и стать агентством полного цикла.

Татьяна Михалевская, генеральный директор RedDigital:

Видеореклама — одно из самых интересных и перспективных направлений. Мы ожидаем, что благодаря партнерству с IAB Russia мы сможем принимать более активное участие в развитии рынка видеорекламы и digital в целом. Собственная партнерская видеосеть позволит нам внести значительный вклад в проводимые исследования рынка.

RedDigital работает с самыми эффективными инструментами интернет-маркетинга, проводит регулярный аудит площадок, контролирует качество трафика по 200 параметрам и предоставляет лучшие условия размещения. Клиенты компании — «Газпром», Tele2, PNKGroup, «Связной», AliExpress, Lamoda, карта «Мир», Yota и другие.

IAB Russia RedDigital
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