Ребрендинг Digital Alliance: навигатор в потоке данных

ONY разработали новую айдентику для Digital Alliance — селлера видеорекламы в премиальном контенте. В основе системы — метафора непрерывного потока данных: визуальный язык, который передает позицию компании. Подробностями проекта команда поделилась с Sostav.

Задача

Визуальная система бренда перестала соответствовать реальному масштабу компании. Бренд выглядел разрозненно в разных каналах, а презентации — ключевой инструмент продаж — требовали единых шаблонов. Отдельные визуальные элементы совпадали с конкурентами, и это создавало ощущение слияния.

Задача ONY — выстроить цельную дизайн-систему, которая передает зрелость компании.

Метафора потока

В основу айдентики легла идея встраиваемой видеорекламы — формата, который не прерывает контент, а становится его частью. Digital Alliance действует внутри непрерывно меняющегося потока данных и помогает брендам находить в нем точки контакта с аудиторией.

Визуальный образ нашли в неожиданном месте: фильм, сжатый до одной полосы цвета. Каждый кадр — штрих, весь поток — одна линия.

Знак и шрифт

Аббревиатура «da» из названия Digital Alliance стала самостоятельным графическим знаком. Геометричная форма отсылает к четкости экрана и точности сигнала — ключевым ценностям компании.

Основной шрифт — «ONY Лавр» в двух начертаниях.

Цвет

Яркий акцентный зеленый обозначает присутствие бренда в потоке. Мягкий коричневатый тон уравновешивает его. Палитра может дополняться цветами из реального контента — кадров видео, превью, фотографий.

Система

Главный графический элемент — динамичные полосы, передающие скорость и непрерывность потока. Они работают и как самостоятельная графика, и как структурный элемент: разделяют информацию, задают ритм, создают движение. Система одинаково работает в цифровой среде и на физических носителях.

Бренд получил единую визуальную систему, которая работает последовательно во всех каналах, и комбинацию ассетов. Визуальный язык теперь соответствует масштабу компании и уровню аудитории, с которой она работает. Новый стиль уже запущен в социальных сетях Digital Alliance.

Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance: Новый фирменный стиль — способ зафиксировать то, как мы работаем с рынком. Мы действуем внутри постоянно меняющегося потока данных и контента и помогаем выстраивать в нем управляемые точки присутствия брендов. Эта логика легла в основу всей системы: от метафоры потока до графических элементов, которые обозначают выбор, фокус и момент взаимодействия с аудиторией.

Никита Нащекин, арт-директор ONY: Мы стремились к более взрослому образу бренда, напрямую связанному с его сутью. Айдентика задает зрелый и уверенный характер — деловой, но не сухой. В ее основе — представление эфирного времени как непрерывного таймлайна с возможностями для интеграции. Эта логика определяет поведение всей системы: реклама не отделяется от контента, а возникает внутри него.

Состав творческой группы



Digital Alliance (клиент)



ONY (агентство)

Креативный директор: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Никита Нащекин

Дизайнеры: Анастасия Головина, Анастасия Иванова, Татьяна Лебедева, Алексей Ежов, Евгения Хлуденцова

Креативный стратег: Ира Слонь

Продюсер: Алина Малышева