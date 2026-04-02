Реальное применение ИИ в современном видеопроизводстве: развенчание распространенных мифов

Технологический цикл ускоряется. Контент нужно производить быстрее, дешевле и в большем объеме. Особенно остро это ощущается в маркетинге, где стоимость привлечения клиента растет, а спасением становится гиперперсонализация. Именно здесь нейросети выходят на первый план как главный инструмент, способный удовлетворить этот голод рынка на контент.

Но у некоторых складывается иллюзия, что достаточно ввести промпт и на выходе получится пачка готовых видеороликов или блокбастер. Сооснователь и продюсер продакшен-студий Spot Film и Big Black Studio Павел Галин рассказал о главных мифах, связанных с внедрением искусственного интеллекта в производство видео и рекламы, опираясь на 15-летний опыт работы в продакшене и реальные кейсы.

Миф № 1. ИИ пишет сценарии и снимает кино самостоятельно

Мы используем нейросети примерно в 20% наших проектов. Судя по статистике рынка, такой же объем держится и в целом по индустрии. Согласно данным McKinsey и Ich Marketing Group, к концу 2026 года 30% задач монтажа окончательно перейдут к нейросетям.

Почему не 100%? Сегодня не существует нейросети, способной полноценно заменить команду в создании сценария, режиссуре и финальной адаптации контента.

ИИ отлично справляется с рутиной. ИИ-программы выполняют задачи, которые раньше занимали часы кропотливой работы VFX-специалистов, а теперь решаются за минуты с помощью Runway, Adobe Sensei, MidJourney, Stable Diffusion и других. Например, ретушь (клинап) кадров, адаптация макетов, создание коротких анимаций, перевод и озвучка с синхронизацией губ (липсинг).

Более того, нейросети часто выдают результаты, визуально похожие друг на друга: одни и те же типажи лиц, «пластиковый» свет, неестественно пустые позы и взгляды. Это происходит потому, что ИИ незнакомо понятие художественной выразительности. Генерировать сложные текстуры и фон — да, но постановка задачи, создание эмоциональной канвы и контроль финального результата в соответствии с художественным замыслом по-прежнему остаются прерогативой человека.

Миф № 2. Внедрение ИИ ведет к сокращению штата в продакшен-студиях

Пока что ИИ выполняет лишь часть задач. Традиционные роли (VFX-артисты, клинаперы, CG-специалисты, монтажеры) сохраняются, так как ИИ лишь помогает ускорять процессы. Создание эмоциональной драматургии, взаимодействие актеров, тонкая режиссура остаются за профессионалами.

При этом появляются новые позиции: ИИ-специалисты, которые управляют и оптимизируют работу нейросетей, правильно формулируют промпты, склеивают и дорабатывают сгенерированные фрагменты. Например, в нашей структуре внутри CG-департамента (общая численность которого составляет 20 человек) только пять сотрудников целенаправленно занимаются работой с ИИ.

Риск для индустрии сейчас представляет не замена профессионалов алгоритмами. Проблема в другом: на рынок выходят новички с низкой квалификацией. Используя упрощенный доступ к технологиям, они демпингуют и распространяют некачественный контент. Профессиональные стандарты размываются.

Миф № 3. Производство контента с использованием ИИ сокращает бюджет

Это правда — хотя и с важными оговорками. Из практики моих компаний по продакшену, среднее удешевление при использовании ИИ составляет 30−40%. Такую же статистику мы видим и по рынку, что в среднем удешевление бюджета составляет от 30 до 50%. Экономия складывается из двух факторов: снижения затрат на ручной труд и ускорения всех этапов. Сокращение сроков напрямую влияет на бюджет.

Если посмотреть на реальные цифры производства 60-секундного ролика, разница между подходами становится очевидной. Классическая съемка с актерами, локациями и полным циклом постпродакшена обходится в диапазоне 22−35 млн рублей. Комбинированный метод, когда часть задач решается средствами компьютерной графики, позволяет снизить бюджет до 20−28 млн рублей. А при производстве с использованием ИИ (Full CGI) тот же хронометраж можно уложить в 10−14 млн рублей. Параллельно меняются и сроки: классический проект закрывается за 8−9 дней чистой работы и время на согласования, комбинированный требует уже 3−4 недель непрерывного постпродакшена, а полностью цифровой ролик при высоком качестве может занимать от двух недель до месяца в зависимости от сложности задач.

Но сэкономленное время и деньги уходят на усиленный контроль качества и доработку. Чтобы сгенерированная вставка органично смотрелась в рекламном ролике, специалисты трудятся над ней вручную. Сцены со сложной мимикой и координацией движений по-прежнему остаются вызовом для нейросетей.

ИИ эффективен при создании футажей, коротких кадров с оживлением персонажей (1−3 секунды), съемка которых другими методами затруднена или невозможна. Например, сцена разрушения здания в сериале Netflix «Этернавт», полностью сгенерированная нейросетью. Финальная обработка кадров велась командой VFX-художников. Или рекламные кампании Pepsi, где с помощью ИИ обновили архивные ролики. Интеграция сгенерированного контента с живым видео потребовала тщательной цветокоррекции и ручной компоновки кадров. Coca-Cola в 2024 выпустила рождественский ролик "Holidays Are Coming" полностью на ИИ (Sora), а Mango создала первую кампанию, полностью сгенерированную генеративным ИИ, для коллекции Sunset Dream линии Mango Teen.

Миф № 4. Российский рынок демонстрирует отставание в применении ИИ-технологий

Отечественная индустрия ориентируется на глобальные тренды, а в некоторых направлениях сама их задает. Культурные особенности формируют взвешенный подход: ключевая роль сохраняется за человеком. Это не отставание, скорее осознанная адаптация инструментов под реальные задачи.

Яркий пример — кейс для бренда Lada, реализованный нашей компанией совместно с агентством ad.nomad в 2024 году. Мы создали «немой креатив»: голограмму с частицами, передающую эмоции от встречи с новым кроссовером Lada XCite исключительно через визуалы, без звука и живых персонажей. Гибридный подход (ИИ + Full CG) позволил за полтора месяца добиться идеальной хореографии частиц и удержания внимания зрителя. Также мы создали три праздничных ролика для Coca-Cola с использованием генеративного ИИ (Kling, Runway, Leonardo) и использовали генерацию знаменитостей с помощью ИИ для McDonald’s в рекламной кампании 2025, что позволило создать сложные визуальные образы без привлечения звезд к реальным съемкам.

Российские специалисты не копируют вслепую западные шаблоны, они решают свои уникальные творческие задачи. Мы не гонимся за хайпом, а используем ИИ там, где он действительно работает для создания сложных эмоциональных связей с продуктом. Это и есть осознанная адаптация, которая приводит к созданию успешных, масштабных проектов для крупнейших отечественных брендов.

Например, российские фэшн-бренды активно внедряют в свои кампейны с ИИ. Бренд Love Republic полностью сгенерировал нейросетями три видеоролика и лукбук новогодней коллекции 2025 (от эмоций моделей до локаций); Ushatava оживила фотографии в сюрреалистичные анимации для кампейна Garderobe; Yollo создала 87%-й ИИ-ролик с меховым йети для поп-апа на «Розе Хутор».

Резюме

ИИ изменил производство видео, но не так, как принято говорить. Он не заменяет профессионалов и не делает кино вместо человека. Он берет на себя рутину, сжимает сроки и снижает бюджеты, при условии, что рядом стоит команда, способная контролировать результат и доводить его до нужного качества.

Использование ИИ в сложных креативных проектах сопряжено с рядом технических и творческих вызовов. Любое усложнение кадра требует многократных итераций и ручной доработки. В текущем состоянии внедрения ИИ в продакшен экономия бюджета достигается ценой увеличения внутренней сложности рабочих процессов и необходимости вмешательства профессионалов для устранения недостатков.

Когда технологии становятся доступнее, рынок наполняется дешевым и некачественным контентом, и это давит на профессиональные стандарты. Тем не менее в ближайшие 2−3 года появятся готовые ассеты и инструменты, которые позволят быстро адаптировать решения под любые задачи.