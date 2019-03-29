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29.03.2019 в 16:40

Реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела» пришло в Россию

Премьера российской версии реалити «Я стесняюсь своего тела» назначена на 1 апреля

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Телеканал «Ю» с первого апреля запускает реалити «Я стесняюсь своего тела». Это самое масштабное медицинское шоу в России. Раньше телеканал транслировал его британскую и украинскую версии. Шоу будет идти по будням в 21:00.

Проект рассказывает о жизни обычных людей из Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России, для которых болезнь стала ограничением привычной жизни.

Люди рассказывают о том, как они не занимались своим здоровьем, или же прибегли к неправильному лечению. У участников есть сросшиеся пальцы на ногах, риск удушения во время сна, огромный язык — и это далеко не весь список их проблем.

Шоу ведут хирург Ксения Бутова, акушер-гинеколог Татьяна Румянцева и андролог Евгений Греков. Они в сотрудничестве с лучшими врачами страны делают все, чтобы помочь каждому из участников.

В передачах также будут проговариваться медицинские темы, которые люди обычно не озвучивают, а телезрителей будут приучать внимательно относиться к своему здоровью.

Ю Я стесняюсь своего тела
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