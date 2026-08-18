Производитель свинины RBPI Group откроет магазины в России

Производитель свинины RBPI Group готовится выйти в российскую розницу с сетью магазинов мясной продукции. Об этом свидетельствуют вакансии на рекрутинговых сайтах, заметил Shopper’s. Сейчас компания ищет супервайзера по развитию франчайзинга, который должен будет разработать концепцию проекта, изучить конкурентов, определить регионы для запуска и вывести первые точки на безубыточность.

Первым этапом станет открытие одного мясного магазина в Калининградской области, подтвердил изданию представитель RBPI Group. В дальнейшем компания, судя по описанию вакансии, планирует развивать проект через франчайзинговые точки.

RBPI Group более 20 лет назад основали в Калининградской области норвежец Кнут Лангетайг и датчанин Томас Норгаард. В 2013 году 67% долей группы за €72,2 млн приобрел тайский агрохолдинг Charoen Pokphand Foods (CP Foods). Сейчас российские предприятия и управляющая компания «РБПИ групп» полностью принадлежат структурам RBPI Company, которая входит в CP Foods.

В состав группы входят предприятия в Калининградской, Нижегородской, Белгородской и Воронежской областях. Помимо свиноводства, RBPI Group занимается растениеводством, производством кормов и мясопереработкой. В 2025 году компания заняла восьмое место среди российских производителей свинины, выпустив 298 тыс. тонн продукции в живом весе, по данным Национального союза свиноводов.

Розничный проект может стать для группы продолжением вертикальной интеграции бизнеса. CP Foods является одним из крупнейших мировых производителей свинины, птицы и креветок: ее выручка в 2025 году составила 571 млрд бат (около $17,2 млрд). Материнская CP Group также развивает розничный бизнес — в частности, управляет сетью 7-Eleven в Таиланде, насчитывающей более 15 тыс. магазинов.