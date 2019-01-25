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25.01.2019 в 11:20

РБК учредит собственное кредитное рейтинговое агентство

Агентство будет аккредитовано Центробанком

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Медиахолдинг РБК сообщил о создании кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР). Агентство возглавит Кирилл Лукашук, экс-руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

Юридически это будет дочерняя компания ПАО «РБК». Агентство начнет деятельность после того, как Центробанк внесет соответствующие сведения в реестр кредитных рейтинговых агентств.

«Создание рейтингового агентства — это следующий шаг в реализации стратегии диверсификации бизнеса холдинга РБК. Мы видим интерес нашей аудитории к качественной финансовой информации», — заявил Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, владеющей РБК.

Кирилл Лукашук рассказал, что стратегия развития НКР предполагает значительное увеличение объема рейтингового рынка, поэтому на первом этапе ключевая задача НКР — «занять значимую долю отрасли». Кроме того, информация о кредитном качестве бизнеса в России и отраслевая аналитика расширят аудиторию РБК.

На данный момент в мире три основных международных рейтинговых агентства — Standard & Poor's, Moody’s и Fitch Ratings. В 2014 году после введения антироссийских санкций они начали снижать рейтинги и прогнозы как по российским компаниям и банкам, так и по России в целом. Российские власти решили создать собственное рейтинговое агентство, которое стало бы альтернативой «большой тройке​». В 2015 году было основано агентство АКРА, его акционерами являются 27 крупных компаний, в том числе Альфа-банк, Сбербанк и «Северсталь». В России также работают агентства «Рус-Рейтинг» и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), но оба не аккредитованы Центробанком.

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