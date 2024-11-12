РБК купил радиочастоту в Санкт-Петербурге

РБК купил ООО «Радио Рокс», которому принадлежит радиочастота в Санкт-Петербурге — 102,0 FM. Собственная частота в крупном городе может положить начало формированию федеральной сети вещания, сообщают «Ведомости».

Заместитель гендиректора РБК Тимофей Щербаков назвал приобретение частоты закономерным «вложением на понятном для холдинга медиарынке». Однако, условия сделки раскрыть отказался.

Ранее ООО «Радио Рокс» принадлежало бывшим сооснователям «Радио Шансон» Владимиру Маслову и Игорю Яркову. Радио было основано в Осло в 1990 году и стало первой радиостанцией, которая вещала в FM-диапазоне. С прошлого года на этой частоте в Петербурге запустилась Rock FM, которой владеет «Мультимедиа холдинг».

Источники на медиарынке оценили итоговую сумму сделки в 75−100 млн руб. Директор по размещению аудиорекламы рекламной группы MEDIA DIRECTION GROUP Александра Садовничая полагает, что покупка может положить начало формированию федеральной сети вещания. По ее мнению, логичным шагом может быть запуск информационного формата.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что интерес медиахолдинга к радиорынку подогрел рост рекламных бюджетов в радиосегменте. Так, по данным NMi Group , сегмент радиорекламы в январе — июне 2024 года. увеличился к тому же периоду 2023 года на 19% до 9,1 млрд руб.