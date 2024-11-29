Образовательные и туристические бизнесы стали рассылать больше писем к «Чёрной пятнице»

Образовательные и туристические компании стали рассылать больше электронных писем к «Чёрной пятнице». К концу ноября количество email, содержащих рекламу образовательных услуг, вырастет на 40% год к году, до 10 млн. В 2023 году показатель был равен 7 млн, в 2022-м — 5 млн. Таковы данные сервиса email-маркетинга Unisender, который проанализировал около 100 млн электронных писем, посвящённых «Чёрной пятнице». Отчёт есть в распоряжении Sostav.

К середине ноября турагенты отправили вдвое больше email (4 млн), чем за 2023 и 2022 годы вместе взятые (2 млн и 1 млн соответственно). К концу 2024 года показатель может достигнуть 8 млн.

В рассылках, приуроченных к «Чёрной пятнице», чаще всего попадается реклама маркетплейсов, торговых центров и бутиков. Но в последние годы таких писем стало заметно меньше, и нельзя сказать, что их открывают охотнее. При этом ретейл и e-commerce остаются самыми популярными поставщиками скидок по электронной почте.

Во время прошлогодней «Чёрной пятницы» компании, занимающиеся онлайн-торговлей, отправили больше 18 млн писем. За 2024 год — около 3 млн email. К концу ноября цифра вырастет максимум до 10 млн.

Пресс-служба Unisender: То, что скидочных рассылок от розничных продавцов стало чуть ли не в полтора-два раза меньше, вероятно, говорит о неготовности бизнеса снижать цены из-за общей инфляции. Несмотря на последнюю, туризм явно снова набирает обороты — судя по буму писем, в этой сфере достаточно денег, чтобы устраивать щедрые акции.

СМИ обычно не делают к «Чёрной пятнице» массовых рассылок: с этим инфоповодом связаны до 200 тыс. email ежегодно. Но промописьма от редакций и блогеров привлекают внимание читателей сильнее прочих.

Так, пользователи стабильно открывают 12−17% предложений купить условные курсы испанского языка, кроссовки и билеты на Алтай. Для писем, в которых говорится о снижении цены на подписку на газету или о бонусном доступе в Telegram-канал, показатель составляет 21%.