Rassvet.digital запускает event-агентство

Rassvet.events выросло на базе PR-агентства Rassvet.digital . Новое агентство займется организацией мероприятий под ключ, реализацией креативных спецпроектов, помощью в проведении мероприятий, а также их PR-сопровождением, — об этом команда агентства рассказала Sostav.

Анна Кольмиллер, CEO Rassvet.digital рассказала, что запуск Rassvet.events — закономерный шаг в развитии агентства. Рассвет стремится построить экосистему разных сервисов, которые будут закрывать все клиентские потребности в коммуникационном сопровождении и усиливать друг друга. Руководителем Rassvet.events станет Дарья Косулина, Senior PR-менеджер.

«Мы давно занимаемся организацией ивентов и всегда хотели вывести это направление на более высокий уровень. Запуск event-агентства под эгидой Rassvet.digital позволит нам браться за более сложные и амбициозные проекты. Команда будет использовать PR-ресурсы для достижения большего эффекта и резонанса от мероприятий. Мы видим свое преимущество в том, что делаем из событий инфоповоды, о которых говорят», — поделилась Дарья Косулина, Head of Rassvet.events.