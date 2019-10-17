Расстрельный мерч: в Америке выпустили худи с дырками от пуль

Американский бренд Bstroy представил линейку худи, украшенных дырками от пуль и логотипами школ, где происходили массовые расстрелы учащихся, сообщает издание Playboy Russia.

Создатели спорной коллекции объяснили свое творчество желанием привлечь внимание к проблеме шутингов в школах. Однако у многих эта идея вызвала неприятие.

На худи бренда есть названия школ Сэнди-Хук, Политехнического университета Вирджинии, средней школы имени Марджори Стоунмана Дугласа и школы «Колумбайн», которая дала название подобным происшествиям.

Авторы коллекции дизайнеры Брик Оуэнс и Дьюри Кататорз ощутили на себе гнев общественности. Многие посчитали, что расстрелянные дети не должны превращаться в моду и становиться способом заработка.

Пострадавшие от подобных расстрелов потребовали прекратить выпуск коллекции и принести извинения.

Недавно Walmart подвергся критике за рекламу футболок с пропагандой оружия.