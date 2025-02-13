ВТБ назвал распространенные схемы мошенников в январе

В январе 2025 года число мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, выросло на 50% к декабрю 2024 года. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ВТБ.

В начале года пользователи чаще сталкивались с поддельными онлайн-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене, отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы, а после оплаты перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Злоумышленники также используют схему с доставкой: клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы, ввод данных карты приводит к краже денег. Также распространены автоматические подписки: пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям, после ввода платежных данных активируются автоматические списания.

Резко выросло число ложных схем онлайн-заработка: клиенту предлагают инвестировать деньги в «перспективные активы», обещая высокий доход. После перевода средств доступ к платформе блокируется. Еще одна схема: пользователю предлагают оставлять лайки и отзывы на маркетплейсах, после нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», а затем мошенники исчезают. Также людям предлагают вакансии, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. На самом деле это замаскированный вредоносный софт, дающий злоумышленникам доступ к устройству и банковским данным.

«Известия» сообщили, что мошенники с помощью специальных программ на базе искусственного интеллекта создают несуществующих людей на сайтах знакомств и контент 18+. Сгенерированный персонаж общается с девушками и потом просит денег. Другие пользователи получают материалы для взрослых, дополнительный просмотр которых ведет на фишинговые сайты.