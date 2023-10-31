Расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз в 2024 году

Плата сотовых операторов за использование радиочастотного спектра может вырасти как минимум в два раза в 2024 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке связи.

Информацию изданию подтвердил собеседник в одной из госструктур. По его словам, это произойдёт, если Минцифры утвердит новую методику расчёта платы.

Сейчас пользование частотами для 4G (LTE) обходится операторам «с большой скидкой» — как за перспективную технологию. Однако в обновлённой методике льготы не предусмотрены, знает источник.

Кроме того, о планируемом повышении стоимости использования частот говорят два собеседника «Известий» в госорганах.

Появившаяся на российском рынке в начале 2010-х годов технология считалась перспективной, поэтому власти стимулировали её внедрение операторами, снизив плату за использование необходимых частот. Как говорит источник издания, новая методика не относит LTE к перспективным технологиям, поэтому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз.

Собеседник «Известий» в госорганах оценивает в 20 млрд руб. дополнительно привлечённые средства в бюджет РФ за счёт изменений. Средства нужны для проведения соцпроектов в области связи, в частности, подключения к интернету небольших населённых пунктов, указывает источник.

Близкий к одному из сотовых операторов собеседник утверждает, что в сумме четыре крупнейших федеральных сотовых оператора РФ платят за использование частот около 15−17 млрд руб. в год. Новая методика расчёта платы увеличит их расходы примерно до 30 млрд руб., подсчитал он.

Если введут новую методику, операторы будут платить за частоты около 1% от своих доходов, предполагает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Рост расходов «не катастрофичен для бизнеса», но негативно отразится на рентабельности, а также может стать причиной для повышения тарифов на мобильную связь, не исключил эксперт.