Рекламу в Instagram* запретят включать в расходы при расчете налога на прибыль

Минфин подготовил поправки, ограничивающие права компаний вычитать расходы на рекламу из выручки, уменьшая базу по налогу на прибыль. Поправки коснутся размещений без специальной маркировки и на заблокированных площадках, в том числе Facebook* и Instagram* (*обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Поправки отменяют это право бизнеса по отношению к рекламе без специальной маркировки и если сведения о ней не внесены в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) Роскомнадзора. Если компания все же учтёт такие траты в расходах, налоговая признает их необоснованными и доначислит налог на прибыль, а также штрафы и пени.

Например, если компания с налогом на прибыль в 20% не промаркировала рекламу на 1 млн руб., она должна будет заплатить налог в 200 тыс. руб., а также штраф в 500 тыс. руб. за отсутствие маркировки.

Инициатива обсуждалась на совещании в Минфине на прошлой неделе в присутствии представителей администрации президента, знают источники издания. Документ могут успеть внести в Госдуму и принять до конца года, чтобы он вступил в силу уже в 2024 году.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что требует маркировать рекламу в Instagram, несмотря на то, что соцсеть заблокирована в России. Ранее начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина отмечала, что рекламные размещения в этой соцсети не подпадают под регулирование закона.

Новые требования, по мнению участников рынка, станут дополнительным рычагом, чтобы бизнес выполнял законодательство о рекламе. Роме того, они могут заставить бренды окончательно отказаться от размещения рекламы на этих платформах в пользу российских сайтов.