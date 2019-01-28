Раннее бронирование летних туров увеличилось почти на 50%

Количество ранних бронирований на летний период к настоящему моменту выросло на 48% относительно аналогичного показателя 2018 года. При этом 90% текущих продаж формируют туры на летние месяцы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Резкий скачок спроса на период ранних продаж происходит на фоне существенного подорожания туров. Так, организованные поездки за рубеж выросли в цене в среднем на 17%, до 103 тыс. руб. Туры в Турцию сейчас покупаются в среднем за 102 тыс. руб., что на 17,2% больше показателя 2018 года. При этом доля направления составляет 67% от общего объема ранних бронирований.

На втором месте, по данным сервиса, находится Тунис (9%), следом идут Кипр (8%), Греция (4%), Россия (3%) и Испания (3%). В этих условиях туристы все больше ориентируются на покупку туров со скидками по программам ранних бронирований, которые достигают 30−40% от летней стоимости.

Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин связывает рост цен с ослаблением рубля, увеличением НДС и стоимости авиатоплива, а также с подорожанием размещения в Турции. По его словам, в ряде случаев цены в отелях страны выросли в полтора раза, в первую очередь из-за серьезного увеличения турпотока.

Туры на внутренние направления тоже показали рост цен: средняя стоимость поездки по России сейчас составляет 84 тыс. руб., что на 9% больше аналогичного показателя 2018 года.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, крымские и сочинские отельеры в этом году подняли стоимость размещения в среднем на 8−9%. При этом динамика бронирования туров на внутренние направления в этом году превышает прошлогодний показатель на 20%, что связано, прежде всего, со страхами россиян относительно дальнейшего роста стоимости валют и появлением отложенного спроса из-за ЧМ-2018.