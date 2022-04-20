РАМУ и РАBTL договорились о сотрудничестве

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) и Российская Ассоциация BTL (РАBTL), в которую входит около ста региональных рекламных агентств, стали индустриальными партнёрами. Как отметила Sostav пресс-служба объединения, сотрудничество придаст новый импульс развитию индустрии маркетинговых коммуникаций в регионах, а также позволит усилить конкурентоспособность региональных агентств и внедрить добросовестные практики ведения бизнеса.

Одним из этапов сотрудничества станет работа с Картой сертифицированных региональных агентств РАМУ и Картой BTL, представленными в интерактивном формате. Они включают в себя актуальную информацию о специализации компетентных агентств и помогают найти надёжных подрядчиков, отвечающих требованиям.

Кроме того, представители Российской Ассоциации BTL будут включены в состав верификационной комиссии карты РАМУ, которая осуществляет проверку кейсов по заявленным сервисам.

Николай Приcадов, сопредседатель регионального комитета РАМУ, генеральный директор Promo Space: Ключевой задачей взаимодействия Регионального комитета РАМУ и ассоциации BTL станет развитие взаимоотношений между федеральными и региональными агентствами. В текущей ситуации очень важно обеспечить поддержку рынка, найти новые пути развития и качественные стандарты построения взаимоотношений между всеми участниками рынка. Уже на первом этапе проработки дорожной карты взаимодействия между ассоциациями мы выделили ряд приоритетных направлений. Эти инициативы позволят по-новому оценить потенциал как федеральных проектов, так и совместную работу с локальными клиентами в регионах, создать единые подходы и стандарты к реализации проектов компаний представляющих услуги на рынке маркетинговых коммуникаций.

При этом BTL Magazine, информационный вестник Российской Ассоциации BTL, станет информационным партнёром РАМУ и профильных мероприятий, проводимых под эгидой ассоциации.

Роман Кореневский, секретарь Российской Ассоциации BTL: Начало партнёрских отношений между РАМУ и Российской Ассоциацией BTL означает создание благоприятной среды как для развития рынка маркетинговых коммуникаций в целом, так и для развития региональных рекламных агентств в частности. Нам крайне важно объединить усилия по таким направлениям, как создание единых стандартов профессиональной деятельности, выстраивание профессиональных и равноправных отношений между федеральными и региональными агентствами, объединение усилий по линии GR, а также партнёрство и построение работы в едином информационном поле.

Совместные усилия РАМУ и Российской Ассоциации BTL будут направлены на усиление позиций участников рынка и отстаивание их интересов в масштабах всей страны, а также на создание устойчивого взаимодействия между игроками.

Ранее ассоциации участников российского рынка рекламы предложили новые условия делового оборота в сложившихся экономических реалиях.