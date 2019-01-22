Rambler Group откроет высокогорный кинотеатр Okko

Rambler Group откроет первый офлайн-кинотеатр под брендом Okko. Запуск состоится в рамках горнолыжного фестиваля Tinkoff Rosafest, который пройдет с 26 января по 2 февраля в Сочи. Кинотеатр, расположенный на высоте 1170 метров, будет работать на территории курорта «Роза Хутор».

Зрители смогут самостоятельно определять программу, выбрав шесть картин из хитов проката. Среди них «Веном», «Лето», «Лед», «Девушка, которая застряла в паутине» и другие фильмы. Предварительный список был сформирован командой онлайн-кинотеатра Okko. Шорт-лист показов будет определен путем голосования в социальной сети фестиваля, а вечерние кинопоказы состоятся в кинозале Riders Lodge, рассчитанном на 150 мест.

«Мы разделяем интерес нашей аудитории к зимним видам спорта и поддерживаем его, поэтому решили создать кинотеатр в горах. При этом участники фестиваля сами смогут выбрать фильм для просмотра, таким образом мы впервые приносим VOD в оффлайн-пространство», — говорит гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

«Rambler Group создает единую видеоэкосистему, в которую входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» и лидер российского рынка онлайн-кинотеатров Okko. Видеоэкосистема будет работать под единым брендом Okko, который свяжет пользовательский опыт в онлайне и офлайне. По сути, на Роза-фесте мы представим наш первый офлайн-кинотеатр, который будет работать под брендом Okko. И мы сразу выходим к молодой и очень активной аудитории, которая в большей степени привыкла смотреть кино онлайн. Мы рассчитываем, что такие проекты на пересечении онлайна и офлайна позволят им оценить преимущества кинопросмотра на большом экране, и в дальнейшем планируем делать подобные проекты на других крутых мероприятиях», — добавляет Яна Бардинцева, директор по маркетингу Rambler Group.