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18+
04.11.2023 в 15:05

Raiffeisen останется в России как минимум до конца 2023 года

Компания планировала выделить российскую «дочку» из своего бизнеса к декабрю

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) не уйдет из России до конца 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора группы.

Ранее компания заявляла, что выделит российскую «дочку» из своего бизнеса до 30 сентября, но позже уход из России отложили на конец 2023 года.

Сейчас в Raiffeisen Bank International уточнили, что банк должен исчерпать варианты продажи, прежде чем принимать решение о выделении. По словам гендиректора, продажа или выделение возможны, но группе необходимы многочисленные разрешения регулирующих органов в России и Европе.

30 марта стало известно, что банк рассматривает продажу российских активов. Сообщалось, что для сохранения лицензии «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране в соответствии с условиями своей лицензии, а также будет поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности компании в России.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал Raiffeisen Bank International покинуть российский рынок. На немедленном уходе регулятор не настаивал, но источники Reuters отметили, что регулятор ожидает каких-то действий, включая продажу или закрытие российского подразделения.

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