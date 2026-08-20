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20.08.2026 в 10:30

«Радио Sostav»: Краткая история DOOH

История маркетинга в лицах

Цифровые экраны стали привычной частью города, но путь от нарисованного вручную плаката до современной цифровой наружной рекламы (DOOH — Digital Out of Home) занял столетия.

Истоки наружной рекламы уходят корнями в древние цивилизации, но в своем современном виде она сформировалась в XIX веке. В 1830-х годах американец Джаред Белл начал создавать крупноформатные плакаты для цирковых представлений. Яркие изображения должны были решать простую задачу — остановить взгляд прохожего и заставить его купить билет. Именно так появился один из прообразов современного билборда. На рубеже XIX-XX веков наружная реклама в США превратилась в полноценную индустрию, а возможности охватного формата оценили крупные бренды.

В 1970-х годах технологию производства наружной рекламы упростил винил, который начал вытеснять трудоемкую ручную роспись. Следующая революция произошла уже с появлением цифровых экранов. Первые эксперименты с ними начались в 1990-х, а в 2000-х цифровые экраны стали распространяться в крупных мировых центрах. Они позволили менять креативы в реальном времени, ротировать рекламные сообщения и адаптировать их к месту и времени показа. Одним из главных символов новой эпохи стал нью-йоркский Таймс-сквер с его гигантскими светодиодными экранами.

В 2010-х цифровая наружная реклама начала учитывать геолокацию, время суток и даже погоду. Например, во время дождя бренд одежды может рекламировать плащи, а когда выходит солнце — переключить тот же экран на солнцезащитные очки. Тогда же в цифровую наружку пришел программатик. Часть рекламного инвентаря можно закупать автоматически через технологические платформы: рекламодатель задает параметры кампании, а система помогает определить, где и когда показывать сообщение нужной аудитории. Среди преимуществ такого подхода — гибкое медиапланирование, различные виды таргетинга и возможность закупать инвентарь через аукцион в реальном времени.

Об эволюции цифровой наружки — в нашем новом выпуске. Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

билборд Цифровая наружная реклама DOOH-реклама DOOH - Digital out-of-home программатик-реклама Радио Sostav
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