Радио.Sostav: худшая правка от заказчика

Всем привет, в эфире Радио Sostav! Каждый день через агентства проходят сотни проектов, и почти у каждого есть правки от заказчиков. А кто, как не сотрудники агентств, знают, что иногда эти правки бывают, мягко говоря, странные? Мы решили спросить у экспертов — с какими самыми необычными правками им приходилось сталкиваться.

Сегодня в выпуске:

Мария Круглая, директор по стратегии DDVB;

Артем Нагорный, креативный лид Goose Gaming;

Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight;

Алена Сидорова, совладелец и аккаунт-директор Deep creative digital agency;

Алиса Погребняк, креативный директор Progression Group;

Екатерина Недзвецкая, креативный продюсер Eich Agency.

