Радио.Sostav: худшая правка от заказчика

Всем привет, в эфире Радио Sostav! Каждый день через агентства проходят сотни проектов, и почти у каждого есть правки от заказчиков. А кто, как не сотрудники агентств, знают, что иногда эти правки бывают, мягко говоря, странные? Мы решили спросить у экспертов — с какими самыми необычными правками им приходилось сталкиваться.
Сегодня в выпуске:
- Мария Круглая, директор по стратегии DDVB;
- Артем Нагорный, креативный лид Goose Gaming;
- Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight;
- Алена Сидорова, совладелец и аккаунт-директор Deep creative digital agency;
- Алиса Погребняк, креативный директор Progression Group;
- Екатерина Недзвецкая, креативный продюсер Eich Agency.
Выпуск доступен по ссылке.