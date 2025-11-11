Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2025 в 10:00

Радио.Sostav: худшая правка от заказчика

Агентства вспоминают, какие замечания клиентов отпечатались в памяти ярче всего

Всем привет, в эфире Радио Sostav! Каждый день через агентства проходят сотни проектов, и почти у каждого есть правки от заказчиков. А кто, как не сотрудники агентств, знают, что иногда эти правки бывают, мягко говоря, странные? Мы решили спросить у экспертов — с какими самыми необычными правками им приходилось сталкиваться.

Сегодня в выпуске:

  • Мария Круглая, директор по стратегии DDVB;
  • Артем Нагорный, креативный лид Goose Gaming;
  • Никита Ащеулов, директор клиентского сервиса креативного агентства Blacklight;
  • Алена Сидорова, совладелец и аккаунт-директор Deep creative digital agency;
  • Алиса Погребняк, креативный директор Progression Group;
  • Екатерина Недзвецкая, креативный продюсер Eich Agency.

Выпуск доступен по ссылке.

DDVB Blacklight Progression Group Goose Gaming Eich Agency Радио Sostav Deep creative digital agency
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.