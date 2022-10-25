Радик Батыршин, телерадиокомпания «Мир»: телевидение — это прежде всего картинка

В 2022 году телерадиокомпании «Мир» исполняется 30 лет. За это время она превратилась в один из ведущих медиахолдингов в странах СНГ и Грузии, включающий два телеканала — «Мир» и «Мир 24», радио «Мир», а также информационный портал Mir24.tv. Как всё начиналось и чем живёт медиа сегодня, Sostav рассказал председатель телерадиокомпании Радик Батыршин.

Радик Ирикович, телеканал «Мир» работает уже 30 лет. Какова его центральная идея и что помогает её развивать?

Интерес зрителей, который с каждым годом растёт. Люди хотят знать, что происходит у соседей, чем и как они живут. Как ответ на этот запрос в 1992 году появился «Мир», благодаря мудрому решению глав стран СНГ. Уже 30 лет мы поддерживаем единое информационное пространство. Это важно.

Когда люди знают друг о друге, например, что в Азербайджане родился 10-миллионный гражданин, кто и как шьет тюбетейки в Туркменистане, как возводится «Мост Дружбы» в Беларуси или как строится Рогунская ГЭС в Таджикистане, тогда люди хотят дружить и торговать, у них появляется интерес друг к другу. Вслед за информацией идёт торговля и экономика. МТРК «Мир» — это информационный стержень Содружества и Грузии.

Во-первых, канал вырос, и вырос к нему резко интерес, как раз за счёт того, что мы здесь понимаем, что телевидение — это прежде всего картинка.

Сегодня МТРК «Мир» включает в себя два телеканала: «Мир» и «Мир 24», радио «Мир», информационный портал Mir24.TV. Назову несколько цифр, чтобы было понятно: за последние 15 лет доля аудитории в России выросла в 16 раз, в Казахстане — в 23 раза. По приросту аудиторной доли за последние пять лет «Мир» на первом месте среди всех измеряемых каналов России. Если говорить о национальных рейтингах, то только за последние три года «Мир» с 20 места в России перешел на 15 место, и мы понимаем, что это результат того, что мы делаем. В том же Казахстане мы уверенно занимаем пятую, в Беларуси — шестую позицию в национальных рейтингах. В Армении и Киргизии мы тоже в первой десятке. Общий охват аудитории — более 184 млн человек.

Как удается быть интересными всему СНГ, отличаются ли вкусы зрителей из разных стран?

Да, есть свои отличия, но общего у нас гораздо больше. На «Мире» каждый найдет то, что ему интересно.

В разных странах Содружества зрители отдают свои предпочтения разным программам. В Беларуси, помимо правовых телепередач, лидирующие места занимает программа о природе «Все как у людей» с долей 12,9% и «Исторический детектив» с Николаем Валуевым, доля которого 8,1%.

В Казахстане среди лидеров также «Исторический детектив» с долей 9,3% и программа «Вместе» с 9,6%. Телезрители России предпочитают интеллектуальную викторину «Слабое звено» и правовые программы телеканала.

Кстати, благодаря успешным правовым, образовательным программам («Дела судебные…», «Мировое соглашение») телеканал «Мир» является лидером в дневном вещании по приросту доли по отношению к средней доле за день среди других общедоступных федеральных каналов. Днём аудиторная доля на 32% выше среднесуточного показателя.

«Мир» уже давно цифровизируется, телеканалы тоже. Какова ваша активность в соцсетях и на видеохостингах?

В январе 2021 года YouTube-канал «Мир 24» получил «Золотую кнопку» за 1 млн подписчиков. Сейчас подписчиков уже 2,5 млн. Только в апреле этого года видео телеканала «Мир» на YouTube посмотрели 155 млн, а прямую трансляцию телеканала «Мир 24» за месяц — более 5,5 млн раз. 14 сюжетов за этот год попали в мировые тренды. Материал программы «Вместе» о переходе на российский рубль в расчётах за российский газ и о ценах на топливо в Европе собрал 8 млн 207 тыс. просмотров.

YouTube нам интересен, но наша телерадиокомпания представлена и на других популярных видеохостингах, и в социальных сетях. Из отечественных платформ, я бы отметил Rutube и «ВКонтакте». В «Дзен», например, количество наших подписчиков за 8 месяцев увеличилось на 80%. В целом же общее число подписчиков во всех социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах у нас превысило 3,6 млн.

Какие современные технологии телевещания вы применяете?

Нам есть чем гордиться: мы были первым каналом в СНГ, который перевёл весь свой архив в облако. В этом сезоне мы запустили в него все рабочие места журналистов.

Затем мы выведем в эфир play out, то есть систему передач в эфир всего, что есть, и так далее. Следующий этап: мы будем первой в России компанией, которая использует отечественное программное обеспечение в виртуальных студиях.

Этим мы прокладываем дорожку для всех остальных наших коллег. Чтобы из всего, что вы сейчас увидели, всё было бы российским, ну или хотя бы из дружественных стран. С помощью российского оборудования и программного обеспечения будет реализовано вещание до восьми каналов в формате «HD» и одного в формате «UHD» (Four Key). Софт, кстати, специально разрабатывается российскими программистами по заданию «Мира».

А для радио что-то новое появляется?

Конечно, свежий проект нашей телерадиокомпании — сайт радио «Мир». В обновленном виде и в ежедневном режиме он рассказывает о событиях в городах вещания, не даёт пропустить последние музыкальные тренды, помогает выбрать лучшие песни Содружества в «Мировом хит-параде» и, конечно же, позволяет слушать радиопрограммы в режиме реального времени и подкастов — в любом месте и в любое время.

Потенциальная аудитория радио «Мир» — 47 млн человек. Радиостанция вещает в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Наши консолидированные проекты выходят в эфире национальных вещателей Азербайджана и Таджикистана.

В Беларуси радиостанция входит в 10-ку лучших. В планах охватить каждый город в этой стране, чтобы радио «Мир» слушали абсолютно все жители республики.

События первой половины 2022 в очередной раз подтвердили, что современным СМИ сложно оставаться нейтральными и объективными. Как вы сохраняете баланс?

Это очень сложно. Мы принимаем решения представителями 10 стран, и придумали такой рецепт. Во-первых, это закрытая журналистская позиция. Мы не интерпретируем происходящее, а стараемся освещать полную картину мира и оперировать только фактами. А во-вторых, даже во время сложных конфликтов и столкновений, в жизни остается место и другим событиям. Человеческим, позитивным.

Мы сохраняем этот баланс и показываем зрителям разнообразную и насыщенную жизнь, в которой все же больше добра и ярких красок, чем кажется. Люди для нас главное, в том числе их эмоциональное состояние. И сегодня это особенно актуально.

Как аудитория воспринимает позиционирование «Мир»?

«Мир» — канал о людях и для людей. Скажу словами телезрителей. Во время последнего обострения грузино-российских отношений один из кабельных операторов в Тбилиси выключил вещание телеканала «Мир». Туда пришли возмущенные бабушки, но название канала, видимо, из-за эмоциональности, забыли. Они сказали: «Зачем вы выключили канал такой, добрый телеканал».

Вот «добрый» — это главное прилагательное, пожалуй, для интонации. Мы активно развиваем благотворительные проекты. Каждый четверг на «Мире» — «день добрых дел»: в эфире новостей мы показываем истории людей, которым срочно нужно лечение или реабилитация.

Телеканал уже много лет сотрудничает с ведущими благотворительными фондами: «Живой», «Детские сердца», «Помоги спасти жизнь». Благодаря зрителям из стран Содружества и Грузии удалось собрать десятки миллионов рублей и помочь многим, кто в этом нуждается.

«"Мир" выглядит ярко» — слоган юбилейного телесезона. Что вы приготовили для зрителей?

«"Мир" выглядит ярко» благодаря нашей многонациональной команде: 11 филиалов и представительств в странах СНГ и в Грузии. 30 лет «Мир» знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями. И каждый день мы рассказываем, что происходит в странах Содружества. Мы ценим и слышим наших зрителей. Поэтому по их просьбам в новом сезоне вечерний выпуск новостей выходит в более удобное время — в 18:30.

Сразу после информационного выпуска в вечернем прайм-тайме — интеллектуальные викторины. Среди них «Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым, «Слабое звено» с Марией Киселевой, «Назад в будущее» с Виктором Логиновым. К этим знаковым проектам в новом сезоне, в силу очередной волны ковида, мы добавили и первую в мире викторину на медицинскую тематику — «Осторожно, вирус!». Я отсмотрел лично первые 10 выпусков, и могу сказать, что получилось достаточно задорно. Будем делиться с нашими зрителями медицинской информацией в простой и доступной форме.

«Мир» выглядит ярко в новом сезоне ещё и благодаря оформлению. Новый дизайн: соты в цветах логотипа и небесная капля, в которой отражается весь мир, — своего рода, аллегория прочного сообщества, содружества информационных ресурсов и содружества стран.

Как «Мир» отмечает свой юбилей?

Ярко и на протяжении всего года. Эпидемиологическая ситуация в 2022-м позволила проводить массовые мероприятия, поэтому «Мир» в дни столиц стран-участниц Содружества Независимых Государств присоединялся к празднованиям и устраивал свои акции.

Например, в Баку сотрудники национального представительства МТРК «Мир» угощали всех пахлавой и шекербурой, а в Санкт-Петербурге — корюшкой. В Москве на Сабантуй наши зрители пробовали беляши от ведущей новостей Гузели Камаевой. А еще было «Мировое варенье» от Александра Журкина, шеф-повара и ведущего программы «Будь. Готовь!». В Алматы сотрудники национального филиала покрасили в яркие цвета «Мира» скамейки в парке «Кок Тобе», любимом месте отдыха горожан и гостей южной столицы Казахстана.

«Мир» — открытая телерадиокомпания. В День защиты детей канал пригласил в гости своих маленьких телезрителей. Мы показали им теле- и радиостудии, съёмочные павильоны. Каждому дали возможность попробовать себя в роли ведущего, корреспондента, оператора.

Каким вы хотите видеть канал «Мир» через год и через 10 лет?

Успешным и процветающим! И я вместе с командой «Мира» буду для этого делать всё. Говорят, что до 40 лет работаешь на имя, а после уже оно на тебя. У нас как раз есть ещё 10 лет. Сейчас мы работаем в разрешении супервысокой чёткости. Да, и я думаю, что через 10 лет мы перейдем в формат 16К, который заменит 4К. Будет возможность интерактивного выбора и качество звука, не менее, чем 7 Logic. Это будет канал, который будет давать ощущение полной реальности. Но при этом в ближайшие 10 лет наш канал всё равно будут называть «добрым».