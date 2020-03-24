QIWI сворачивает деятельность «Рокетбанка»

QIWI до конца 2020 года свернет деятельность «Рокетбанка», информация об этом содержится в отчетности компании по итогам 2019 года. Компания прекратит маркетинговую деятельность, сократит численность персонала и повысит тарифы. Это должно привести к значительному сокращению числа клиентов банка.

«Рокетбанк» был приобретен в 2018 году, а его клиенты, персонал и бизнес-процессы были переведены в QIWI. В 2019 году, как отмечается в отчете, «Совет директоров пришел к выводу, что бизнес-план «Рокетбанка» имеет инвестиционный профиль и финансовые требования, которые не совместимы с риск-аппетитом QIWI». В связи с этим компания рассматривала возможность полной или частичной продажи проекта, но найти покупателя не удалось.

Группа QIWI и «Тинькофф» объявили о партнерской акции на фоне сворачивания операций «Рокетбанка». Клиенты «Рокета» смогут перейти в «Тинькофф» с сохранением бонусов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции до 25 мая, если у клиента уже есть дебетовая карта «Тинькофф

Или сначала до 25 мая оформить карту Tinkoff Black на сайте акции и совершить операцию на общую сумму от 10 рублей до 31 августа 2020 года. После этого клиенты получат компенсацию до 2,5 тыс. накопленных рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 балл».

Данил Анисимов, вице-президент «Тинькофф»: Совместная акция «Тинькофф» и Qiwi — это отличная возможность для клиентов «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением накопленных рокетрублей. Они смогут получить компенсацию рокетрублей живыми деньгами, всего лишь став обладателями Tinkoff Black — лучшей дебетовой карты на рынке. Эта карта не только позволит им привычно обслуживаться в онлайне, но и откроет доступ в онлайн-экосистему «Тинькофф» со всеми ее преимуществами: супераппом, лайфстайл-сервисами, бонусами и кэшбэками, таргетированными предложениями, голосовым помощником Олегом, базовыми сервисами (Мобайл, Страхование, Трэвел, Инвестиции) и многим другим".

Борис Ким, CEO группы QIWI: В нашем приоритете сейчас — комфортный переход клиентов из «Рокета» в другие банки. В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи со сворачиванием операций «Рокетбанка» тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты. Один из таких вариантов — наша акция с Тинькофф, благодаря которой клиенты смогут сохранить свои бонусы в полном размере и продолжить использование технологичного банковского сервиса.

Как рассчитывает группа, суммарный чистый убыток сегмента «Рокетбанка» за 2020 год не должен превышать1,5 миллиарда рублей.