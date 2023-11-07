«Пятый канал» обновил логотип и оформление эфирного пространства с помощью нейросети

Пятый канал создал эфирное оформление и провёл рестайлинг логотипа с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Часть нового дизайна была представлена на презентации телевизионного сезона 2023/2024. Новое оформление появилось в эфире 7 ноября. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе канала.

Команда подготовила пакет визуальной айдентики. Трансформация формы логотипа выражена в чётких прямых линиях, появился объём, ушли округлые формы, стало больше устойчивых элементов, пояснили в компании.

Как отметили на «Пятом канале», ведущим стилем выбран фотореализм. В основе нового логотипа — ромб. Теперь скошенные углы цифры пять располагаются не только в верхнем углу, но и по всему периметру. В цветовую палитру эфирной анимации кроме привычного красного добавлены белый и градации серебристо-серого.

Изначально для нейросети были составлены промты на новый логотип. Основным условием для ИИ стало сохранение фирменного и привычного телезрителям стиля. На первом этапе нейросети выдали около 200 новых вариантов, из которых дизайнеры «Пятого» выбрали «максимально подходящий по концепции».

Следующий этап включал: прорисовку скетчей поверх выбранного изображения и выстраивание по сетке с учётом принципов золотого сечения, примерку визуала эфирного идентификатора бренда.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга «Пятого канала»: Красный цвет для нас символизирует любовь. К зрителю, к своим проектам. Но за последнее время линейка собственного производства канала значительно расширилась, потому и увеличилась цветовая гамма логотипа. Белый — открытость и лёгкость. Серебристо-серый — движение вперед, новые технологии, постоянно меняющийся мир, но вместе с этим это и мудрость, и опыт.

В эфире красный и белый цвета в логотипе будут постоянно сменять друг друга, отметили в пресс-службе «Пятого».

Эфирные идентификационные ролики получили более широкую цветовую палитру, жанровую и сезонную принадлежность по временам года.

В оформлении эфирного пространства появились бежевые, голубые, светло-серые оттенки. Кроме того, используются тематические ролики с логотипом.

Ольга Оганезова, заместитель директора дирекции программ и маркетинга, начальник управления маркетинга «Пятого канала»: Таким образом мы показываем устойчивость бренда, его стремительное развитие и разнообразие — многогранность контента канала. Кроме детективных айдишек, у нас появились стилизованные мужские и женские, сезонные, универсальные, минималистические, урбанистические. В разработке находятся ещё визуалы, которые будут отражать работу некой механической конструкции как единой системы и многие другие.

Своё развитие в нейросетях получил и проект «Библиотека захватывающих историй на "Пятом"». В нём главным действующим лицом становятся книги в различных фантазийных интерпретациях и интерьерах.