«Пятница!» раздала 5 тонн конфет в игровом мини-приложении в Telegram

Сладости и, в частности, конфеты — неотъемлемый атрибут Нового года. В детстве многие получали в подарок пакеты с набором конфет от родителей или Деда Мороза на елках. В предновогодние дни телеканал «Пятница!» решил использовать эту традицию и совместно с Креативной студией SMIT. разработал мини-приложение в Telegram, в котором пользователи могли выиграть купоны на сладости.

Игру «Разморозь Фрайди» телеканал запустил 24 декабря. Участники должны были «растопить» лед вокруг цифрового инфлюенсера панды Фрайди, удерживая палец на экране смартфона.

За освобождение панды из-подо льда пользователи могли выиграть купоны номиналом 2025 руб., которые можно было потратить на любые весовые конфеты в сети продуктовых магазинов «Магнит» по всей России.

Игра была синхронизирована и с эфиром «Пятницы!»: на экране ТВ регулярно появлялась интерактивная плашка с QR-кодом, который вел пользователя в игровое приложение. Всего за неделю по QR-коду с эфира телеканала в приложение перешло больше 60 тыс. уникальных пользователей.

За неделю акции «Пятница!» разыграла 1,5 тыс. купонов, которые пользователи обменяли на 5 тонн конфет на новогодних каникулах, а маскота Фрайди «разморозили» 3,6 млн раз. Конверсия из выданных купонов в реализованные составила 90%. В игре приняли участие 200 тыс. пользователей, 100 тыс. из которых стали подписчиками Telegram-канала «Пятницы!».

Алена Хаир, руководитель диджитал-спецпроектов «Пятницы!»: Этот спецпроект «Пятницы!» прекрасен в том числе потому, что он максимально прост и понятен для наших зрителей. Примерзший язык и сладкий подарок — это что-то близкое, из детства. Мы хотели подарить людям радость в виде конфет, в чем нам помог «Магнит». Благодаря его широкой розничной сети, мы смогли дотянуться до большинства всех желающих на территории нашей необъятной страны. И, судя по количеству погашенных купонов, мы попали в точку.

Никита Морозов, CEO креативной студии SMIT.: Традиционно под Новый год с «Пятницей!» мы разрабатываем проект, в котором открываем для себя что-то новое. Примечательно, что 54,5% аудитории пришли органически благодаря продуманной реферальной механике, которую мы используем в наших проектах уже три года. Ранее она не давала такого мощного эффекта, но бум мини-приложений изменил поведение пользователей — они освоили весь обширный функционал платформы. Это значит, что рынок с полной уверенностью может прибегать к геймификации для увеличения маркетинговых и диджитальных метрик.

Команда проекта:

«Пятница!» (клиент)

Креативный директор: Артемий Гладченко

Руководитель диджитал-спецпроектов: Алена Хаир

Менеджер спецпроектов: Анастасия Демидова

Продюсер: Манана Саградян

Арт-директор: Валерия Шимчук

Креативный диджитал-директор: Антон Федин

Диджитал-директор по контенту: Наталья Бацуева

Креативный копирайтер: Вероника Кобец

Дизайнеры: Григорий Терно, Вера Акимова, Ульяна Комарова

Руководитель эфирной графики: Михаил Рубцов

Видеомейкер: Полина Кудряшова

SM-менеджеры: Дарья Клюшкина, Анна-Мария Мукерия, Ольга Швец

Модератор: Петрова Кристина

Креативная студия SMIT. (агентство)

Продюсер: Никита Морозов

Менеджер проекта: Александр Алексеев

Разработчики: Дмитрий Моисеенко, Евгений Марчук

Аккаунт-менеджер: Екатерина Головкина