«Пятёрочка» раздаст стикеры в «Одноклассниках» за покупки

«Пятёрочка» и «Одноклассники» запускают акцию, в рамках которой все покупатели магазинов сети смогут получить подарок: уникальный набор онлайн-стикеров в соцсети, а также возможность бесплатной активации специальных статусов. Акция продлится до 28 января включительно.

Чтобы поучаствовать в ней, достаточно совершить покупку в любой «Пятёрочке» и получить гарантированный подарок — набор стикеров «Пятёрочка сближает». С их помощью можно делиться разными эмоциями в личных сообщениях в социальной сети. А при совершении покупки на сумму от 650 рублей клиент «Пятёрочки» получит уникальный промо-код, который предоставит пользователю соцсети статус «Невидимка» на семь дней.

При совершении покупки на сумму от 1 000 рублей покупатели «Пятёрочки» получат уникальный промо-код, предоставляющий VIP-статус на семь дней при активации в личном кабинете на сайте ОК или в мобильном приложении соцсети. Подписка дает бесплатный доступ к набору платных сервисов: эксклюзивным стикерам, рамкам для фото и подаркам, кешбэк 10% от потраченной внутри соцсети суммы, а также статус «Невидимка» и VIP-значок на аватарке.

Один участник акции сможет активировать неограниченное количество уникальных промо-кодов, при этом срок действия статусов «Невидимка» или «VIP-статус» продлевается на следующие семь и более дней в зависимости от количества активированных промо-кодов.