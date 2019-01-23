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23.01.2019 в 09:15

«Пятёрочка» раздаст стикеры в «Одноклассниках» за покупки

Покупатели «Пятёрочки» также получат уникальный промо-код, предоставляющий VIP-статус в соцсети

«Пятёрочка» и «Одноклассники» запускают акцию, в рамках которой все покупатели магазинов сети смогут получить подарок: уникальный набор онлайн-стикеров в соцсети, а также возможность бесплатной активации специальных статусов. Акция продлится до 28 января включительно.

Чтобы поучаствовать в ней, достаточно совершить покупку в любой «Пятёрочке» и получить гарантированный подарок — набор стикеров «Пятёрочка сближает». С их помощью можно делиться разными эмоциями в личных сообщениях в социальной сети. А при совершении покупки на сумму от 650 рублей клиент «Пятёрочки» получит уникальный промо-код, который предоставит пользователю соцсети статус «Невидимка» на семь дней.

При совершении покупки на сумму от 1 000 рублей покупатели «Пятёрочки» получат уникальный промо-код, предоставляющий VIP-статус на семь дней при активации в личном кабинете на сайте ОК или в мобильном приложении соцсети. Подписка дает бесплатный доступ к набору платных сервисов: эксклюзивным стикерам, рамкам для фото и подаркам, кешбэк 10% от потраченной внутри соцсети суммы, а также статус «Невидимка» и VIP-значок на аватарке.

Один участник акции сможет активировать неограниченное количество уникальных промо-кодов, при этом срок действия статусов «Невидимка» или «VIP-статус» продлевается на следующие семь и более дней в зависимости от количества активированных промо-кодов.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина:

«Коллаборация с «Одноклассниками» стала прецедентом не только для нас, но и для российской продуктовой розницы в целом. Мы видим, что омниканальность стала одним из приоритетных направлений развития бизнеса, и, следуя тренду, предлагаем нашим клиентам дополнительный партнерский сервис и интересные возможности за пределами магазинов «Пятёрочка». Мы уверены, что новая акция получит отклик у покупателей благодаря близости аудиторий «Пятёрочки» и «Одноклассников», а также порадует наших гостей подарками от «Одноклассников», которые можно получить, просто совершая свои ежедневные покупки в наших магазинах».

Одноклассники Пятерочка
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