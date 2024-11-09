«Пятерочка» масштабирует проект по фудшерингу в Москве

Торговая сеть «Пятерочка» расширила проект по фудшерингу в Москве, подключив к нему все столичные дарксторы — склады, на которых собирают интернет-заказы, говорится в сообщении благотворительного фонда X5 Group «Выручаем».

Теперь все 26 дарксторов Москвы будут ежемесячно передавать малообеспеченным семьям с детьми, пенсионерам и людям с инвалидностью около 7,8 тонн продуктов и средств гигиены. Ассортимент передаваемой продукции расширен до 80 позиций.

Каждый день сотрудники торговой сети отбирают хлеб с истекающим через несколько дней сроком годности, фрукты и овощи, имеющие незначительные дефекты, но полностью пригодные для употребления. Затем из них формируют наборы, которые волонтеры от партнерских фондов доставляют нуждающимся.

За девять месяцев 2024 года благодаря фудшерингу торговая сеть «Пятерочка» передала нуждающимся порядка 147 тонн продуктов питания. На данный момент проект фудшеринга успешно реализуется в Москве, Рязани, Мурманске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Челябинске.