Интерес иностранных топ-менеджеров к работе в России растет

Интерес иностранных соискателей к российскому рынку труда растет, особенно среди управленцев и высококвалифицированных специалистов. Тренд стал заметен с середины 2024 года и продолжает усиливаться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Skillaz.

Пока речь идет о точечных случаях, а не о массовом потоке. Свою заинтересованность кандидаты объясняют трудностями карьерного роста в странах пребывания, в том числе из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для своих детей.

Согласно данным ProfiStaff, интерес топ-менеджеров к вакансиям в России по-прежнему ниже уровней 2021 года, но динамика положительная. Если в 2022 году динамика интересапросела на 85%, в 2023 году она составила минус 80%, в прошлом году — минус 72%, то в первом квартале 2025 года — уже минус 57%.

Основные причины роста интереса, по данным компании, включают ослабление геополитических факторов и привлекательные карьерные возможности в России, особенно после ухода крупных западных компаний. Эксперты считают, что интерес иностранных управленцев может продолжать расти. Однако пока это не приведет к значительным изменениям на рынке труда или зарплатах.

Напомним, ранее сообщалось, что количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось в три раза. С 2021 по 2023 год этот показатель снизился с 30% до 11,7%. Большинство из таких топ-менеджеров — граждане США.