«Пятёрочка» в Поднебесной: сеть разместила рекламу в Китае

На колесе обозрения в китайском городе Хэйхэ, напротив российского Благовещенска, появился логотип торговой сети «Пятёрочка». Его разместили на 82-метровом аттракционе на берегу реки Амур — его хорошо видно с российской стороны.

Рекламная кампания приурочена к открытию первого магазина сети в Амурской области. Торжественная церемония состоится 29 апреля.

Как пояснили в компании, размещение было ориентировано в первую очередь на жителей и гостей Благовещенска.

Ольга Медведчикова, руководитель управления маркетинга территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятёрочка»: Благовещенск — уникальный город на границе с Китаем… Мы рады, что наш бренд увидела и китайская сторона.

По словам представителя сети, рекламная поверхность — это крупный медиафасад площадью около 4000 квадратных метров. Она работает в вечернее время — с 18:30 до 22:30. Сообщение видно с расстояния до 2 км с российской стороны и до 3 км — с китайской.

После запуска кампания вызвала интерес у местных жителей, пользователи начали публиковать видео и фото с колесом обозрения в социальных сетях.