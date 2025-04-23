Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.04.2025 в 13:10

«Пятёрочка» в Поднебесной: сеть разместила рекламу в Китае

Гигантский логотип компании появился на колесе обозрения в Хэйхэ напротив Благовещенска

На колесе обозрения в китайском городе Хэйхэ, напротив российского Благовещенска, появился логотип торговой сети «Пятёрочка». Его разместили на 82-метровом аттракционе на берегу реки Амур — его хорошо видно с российской стороны.

Рекламная кампания приурочена к открытию первого магазина сети в Амурской области. Торжественная церемония состоится 29 апреля.

Как пояснили в компании, размещение было ориентировано в первую очередь на жителей и гостей Благовещенска.

Ольга Медведчикова, руководитель управления маркетинга территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятёрочка»:

Благовещенск — уникальный город на границе с Китаем… Мы рады, что наш бренд увидела и китайская сторона.

По словам представителя сети, рекламная поверхность — это крупный медиафасад площадью около 4000 квадратных метров. Она работает в вечернее время — с 18:30 до 22:30. Сообщение видно с расстояния до 2 км с российской стороны и до 3 км — с китайской.

После запуска кампания вызвала интерес у местных жителей, пользователи начали публиковать видео и фото с колесом обозрения в социальных сетях.

Китай Пятерочка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.