«Пятёрочка» выпустила эко-сериал о внутренних трансформациях пластика

Торговая сеть Пятёрочка запустила эко-сериал — он посвящен проблеме переработки пластика. Главную роль в восьми эпизодах исполнила российская телеведущая и блогер Ирена Понарошку.

В видео проекта «Переработай это» Ирена выступила в качестве экопсихолога, который подбирает уникальные методы терапии под каждого «проблемного клиента» — например, добраться до глубин тревожности пластиковой бутылки помогут метафорические карты, а с жалобой полиэтиленовой пленки на тотальное обесценивание справится работа с деструктивными установками.

Серии будут размещены на специальном лендинге проекта — в его рамках ритейлер напомнит зрителям о типах упаковки, маркировки пластика и о том, что и как можно сдать на переработку.

Ранее о пластиковых следах каждого из нас в рамках промо «Пятёрочки» рассказала певица Глюкоза. В роликах от Publicis Groupe Russia упаковки от бытовых товаров сгущаются в гигантскую тучу из вредных отходов.