«Пятёрочка» и Leo Burnett Moscow запустили кампанию о пластиковых следах каждого из нас

Пятёрочка запустила акцию «Экология проще, чем кажется» — в ее рамках в магазинах сети можно будет приобрести товары из переработанного пластика с большой скидкой. Рекламную кампанию разработала команда Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ) — лицом осознанного промо стала певица Глюкоза. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

В ролике креаторы с помощью простых жизненных ситуаций визуализировали, сколько бытового пластика остается от каждого из нас. Даже покупая воду, мы не задумываемся, какой урон наносим планете — ведь это «всего лишь одна бутылка». Но если представить, сколько такого мусора создается всего за день работы беговых дорожек, можно увидеть большую пластиковую тучу, нависшую над всеми нами.

Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow ( Publicis Groupe Russia ): Как учит нас Юваль Ной Харари — не все полезное человеку так же хорошо для экологии. Спорт и два литра воды в день — для человека хорошо, работа — очень хорошо, детский праздник — почти святое. Но пластик, который после этого остается, так же вреден, как и любой другой. Мы взяли этот экзистенциальный конфликт человека и природы, добавили Глюкозу и рассказали его за 20 и 40 секунд.

«Пятёрочка» не предлагает отказаться от привычек и здорового (для себя) образа жизни — сеть призывает задуматься о важности переработки пластика. В правильной утилизации отходов компания видит ключевой шаг в решении проблем с загрязнением окружающей среды.

Также в рамках акции ритейлер выпустил коллекцию аксессуаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанную итальянскими дизайнерами бренда Re-Generation. В линейку вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды.

На подкладке каждого аксессуара есть бирка с указанием количества использованных пластиковых бутылок, которые пошли на его производство. Чтобы получить скидку на стильные экодевайсы, пользователям с 4 мая по 23 августа нужно воспользоваться «Выручай-картой» при покупке в магазинах «Пятёрочки». За каждые 200 рублей в чеке начисляются электронные наклейки, за которые гости получают скидки на понравившийся товар коллекции.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети Пятёрочка: Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов CVP «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии: создаем новые возможности для ответственного потребления и обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни.

Состав творческой группы:

Пятёрочка (клиент):

Директор по маркетингу — Михаил Ярцев

Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Оксана Трофимова

Руководитель направления бренд-коммуникаций — Анастасия Кулагина

Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia ):

Креативный директор — Василий Губин

Копирайтер — Вероника Устюжанина

Арт-директор — Елизавета Матвеева

Директор по стратегическому планированию — Наталья Федоркова

Директор по работе с клиентами — Марина Коржавина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ирина Геронина

Продюсер — Никита Гуров

Park Production (продакшн):

Режиссер — Илья Смолин

Оператор — Алексей Куприянов

Продюсер — Екатерина Шашорина