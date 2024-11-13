Россияне тратят на YouTube треть от всего времени, проводимого в социальных медиа

YouTube стал лидером среди площадок по времени, которое россияне проводят в социальных медиа. Доля видеохостинга составила 30%. По 19% времени в соцмедиа у жителей страны ушло на Telegram и «ВКонтакте», 16% — на TikTok, 5% — на «Одноклассники». Об этом на стратегической сессии Национального рекламного форума рассказала глава департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова, её слова приводит ТАСС.

Доля и охваты YouTube уменьшились после замедления. Миграция аудитории с видеохостинга продолжается.

Охват YouTube в октябре составил 75% населения старше 12 лет, в день — 38%. Показатели для «ВКонтакте» равны 74 и 46%, для Telegram — 72 и 51% соответственно.

За октябрь TikTok охватил 54% населения страны, среднесуточный охват составил 25%. У «Одноклассников» показатели следующие: 40 и 16% соответственно.

Суанова также рассказала о самых популярных мессенджерах в России. На первом месте в списке — WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Им ежемесячно пользуются почти 80% россиян.

В октябре в WhatsApp заходили 79% жителей страны старше 12 лет, каждый день его использовали 67% россиян. Далее в списке популярных мессенджеров идут Telegram (охват в октябре — 72%, в день — 51%) и Viber (26 и 14% соответственно).