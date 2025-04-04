Путин ввел временное управление в «Нижфарме»

Российский лидер Владимир Путин передал 100% акций акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») во временное управление компании «Фармирус». Соответствующий указ главы государства размещен на портале нормативных актов. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Нижфарм» — крупный российский производитель фармацевтических препаратов. Компания была основана в 1919 году в Нижнем Новгороде. В 2004 году немецкая Stada Arzneimittel AG купила 97,47% акций «Нижфарма». В ноябре 2023 года владельцем холдинга стала люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. (входит в структуру Nidda Healthcare Holding Gmb, являющуюся единственным акционером Stada Arzneimittel AG).

«Фармирус» был зарегистрирован в Москве в 2020 году, занимается поставками лекарств и оборудования. В 2024 году выручка компании от продаж превысила 1,1 млрд руб., чистая прибыль составила 18 млн руб., пишет РБК.