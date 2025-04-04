Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
Елена Корниенко (Elena Korn)
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.04.2025 в 17:53

Путин ввел временное управление в «Нижфарме»

Холдинг принадлежит люксембургской Nidda Lynx S.A.R.L. 

1

Российский лидер Владимир Путин передал 100% акций акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») во временное управление компании «Фармирус». Соответствующий указ главы государства размещен на портале нормативных актов. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Нижфарм» — крупный российский производитель фармацевтических препаратов. Компания была основана в 1919 году в Нижнем Новгороде. В 2004 году немецкая Stada Arzneimittel AG купила 97,47% акций «Нижфарма». В ноябре 2023 года владельцем холдинга стала люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. (входит в структуру Nidda Healthcare Holding Gmb, являющуюся единственным акционером Stada Arzneimittel AG).

«Фармирус» был зарегистрирован в Москве в 2020 году, занимается поставками лекарств и оборудования. В 2024 году выручка компании от продаж превысила 1,1 млрд руб., чистая прибыль составила 18 млн руб., пишет РБК.

Владимир Путин Нижфарм
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.