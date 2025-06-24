Президент подписал закон о создании национального мессенджера

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание национального цифрового многофункционального сервиса. Новый инструмент объединит в одном приложении функции государственных, финансовых и коммерческих онлайн-сервисов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство определит организацию-оператора платформы. Она должна соответствовать ряду требований. В частности, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в России, обладать правом на отечественное программное обеспечение, входить в реестр российского ПО и иметь платформу с ежедневной аудиторией не менее 500 тыс. пользователей. Также среди обязательных условий — возможность размещения рекламы и работа сервиса через предустановленные приложения.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Исключение составляют нормы о включении приложения в перечень обязательных предустановленных программ — они начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

В конце мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что сервис будет включать расширенный набор функций: возможность удостоверять личность с помощью цифрового ID, совершать сделки с применением усиленной электронной подписи, использовать приложение для подтверждения возраста в офлайн-сервисах, например на кассе магазина или при заселении в отель.

В начале июня министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что развитие платформы будет происходить на базе цифровых решений интернет-холдинга VK.