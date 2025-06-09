Ведение каналов и запрет на подменные номера: национальный мессенджер представят летом

Летом 2025 года состоится большая презентация национального мессенджера, в рамках которой будет представлен план поэтапного внедрения функциональности. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике. Его слова приводит ТАСС.

Ключевое нововведение — запуск полного функционала для ведения каналов — запланирован на начало осени 2025 года. По мнению Шадаева, это станет важным этапом на пути создания полноценной цифровой экосистемы. «Наша задача — чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», — подчеркнул министр.

Одним из принципиальных отличий платформы станет усиленный подход к идентификации пользователей. В частности, будет исключена возможность авторизации через подменные или виртуальные номера. При этом, как отметил глава Минцифры, речь не идет о чрезмерных требованиях к идентификации.

Создание национального мессенджера также откроет возможности для перевода ряда юридически значимых действий в цифровой формат. В перспективе платформа сможет использоваться для заключения бытовых договоров — например, аренды жилья, купли-продажи автомобилей, а также оформления документов в медицинских организациях. Предполагается, что пользователи смогут сканировать QR-коды, загружать договоры, подписывать их прямо в мессенджере и отправлять адресатам.

Дополнительным импульсом к развитию станет принятие 11 июня в окончательном чтении законопроекта о развитии отечественных цифровых сервисов. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, документ будет рассмотрен на пленарном заседании 10 июня. Депутат внес законопроект в нижнюю палату парламента в конце мая.