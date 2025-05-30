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30.05.2025 в 15:20

Депутат Боярский инициирует создание «русского WeChat»

Проект поправок предусматривает запуск платформы с мессенджером, идентификацией личности и доступом к госуслугам

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента проект поправок, которые предполагают создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Об этом депутат заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства. Они позволят создать на территории Российской Федерации новый национальный многофункциональный сервис. Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций», — рассказал Боярский.

По его словам, новый цифровой инструмент обеспечит россиянам безопасную и доверенную среду для общения и получения как государственных, так и коммерческих услуг. В качестве примера Боярский привел возможность подтвердить возраст на кассе в магазине или заселиться в отель без предъявления бумажных документов.

Депутат также подчеркнул, что в проекте четко обозначены требования к безопасности сервиса и его характеристики. «Убежден, это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», — подытожил парламентарий.

Сроки рассмотрения инициативы и возможного запуска платформы пока не уточняются.

Аналогичные цифровые экосистемы существуют в ряде стран. Один из наиболее известных — китайское приложение WeChat, разработанное компанией Tencent. Изначально созданный как мессенджер WeChat со временем превратился в универсальную цифровую платформу, объединяющую функции обмена сообщениями, соцсети, платежной системы, интернет-банкинга, заказа услуг, получения госуслуг и другого.

Позже Боярский отметил, что после создания многофункционального цифрового сервиса WhatsApp и Telegram могут продолжить свою работу в России, но при условии «безусловного выполнения» требований российских законов.

Сергей Боярский Национальный мессенджер
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