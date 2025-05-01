Путешествие в прошлое: в честь 1 Мая Sostav и TRIBE STUDIO превращают каждого в ударника труда

В честь Праздника Весны и Труда Sostav совместно с TRIBE STUDIO разработали бота, который генерирует картинки в стиле советских плакатов.

Превратиться в ударника труда буквально за несколько мгновений может любой желающий. Для этого нужно лишь обратиться к боту «Лица труда», сообщить ему пол, выбрать отрасль, ударником которой хотелось бы стать: производство, сфера услуг, образование, наука, строительство, сельское хозяйство. Последний шаг — загрузка фото, по которой бот и будет генерировать плакат.

Вуаля! и Вы — советский учитель, инженер, строитель или даже комбайнер, досрочно выполнивший задания пятилетки и свои личные социалистические обязательства.