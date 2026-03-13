13.03.2026 в 12:20

Publicis усиливает AI-экспертизу

Группа купила платформу AdgeAi

Publicis Groupe приобрела компанию, специализирующуюся на анализе и оптимизации контента с помощью искусственного интеллекта, AdgeAi. Условия сделки не раскрываются, сообщает Mediapost.

Платформа Adge позволяет измерять эффективность креативов и видео, определяя, какие элементы лучше вовлекают аудиторию и повышают конверсию. Технология будет интегрирована в глобальную производственную экосистему Publicis и систему управления контентом Leona, запущенную в прошлом году.

По словам гендиректора Publicis Groupe Артура Садуна, брендам «нужно понимать не только, что работает, но и почему», чтобы масштабировать коммуникации в реальном времени. AdgeAi будет интегрирована в глобальную производственную платформу Publicis, сохранит бренд, а ее CEO и сооснователь Эяль Бен Шалом продолжит руководить платформой.

Ранее генеральный директор Publicis Groupe Артур Садун раскритиковал конкурентов, которые сокращают персонал и делают ставку на «синтетические» компании, построенные вокруг ИИ. По его словам, Publicis, напротив, продолжает инвестировать в людей, технологии и инновации.

Юлия Топольская
Publicis
