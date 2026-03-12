«Конкуренты живут в мире иллюзий»: глава Publicis раскритиковал ставку на ИИ

Publicis продолжает усиливать международную модель работы, объединяя данные, креатив, медиа и технологии в единую систему для клиентов по всему миру. Такая стратегия, ориентирована на долгосрочные инвестиции и глобальные инновации и позволяет компании сохранять устойчивый рост и укреплять позиции на мировом рынке. Об этом заявил генеральный директор Publicis Groupe Артур Садун в интервью изданию Campaign.

Садун похвастался глобальными успехами компании, показавшей в прошлом году рост на 5,8%. В Японии и Корее отмечен двузначный рост, в Индии и Юго-Восточной Азии — почти двузначный, а в Австралии — высокий однозначный рост. «В Китае мы занимаем первое место по объему медиа-продукции», — отметил он.

Он также раскритиковал конкурентов, которые сокращают персонал и делают ставку на «синтетические» компании, построенные вокруг ИИ. По его словам, Publicis, напротив, продолжает инвестировать в людей, технологии и инновации.

Артур Садун: В то время как конкуренты говорят о сокращении штата для повышения прибыли и тысячи людей увольняются, мы продолжаем инвестировать в таланты. Мы никогда не рассматривали человеческий труд как долг. Люди — наш самый ценный актив, и даже в трудные времена, такие как пандемия COVID-19, мы не увольняли людей, а перераспределяли ресурсы.

По словам Садуна, в Publicis внедрена интегрированная модель управления без разделения на отдельные подразделения — данные, креатив, медиа и технологии объединены для работы с клиентами.

Артур Садун: Мы сделали то же самое, что только что объявила WPP, но сделали это 11 лет назад. В 2015 году мы создали Publicis Media, Publicis Creative и Publicis Sapient. Но главное отличие в том, что мы не остановились на достигнутом, потому что это все еще были разрозненные подразделения в бизнесе. Мы разработали национальную модель, которая охватывает весь цикл от данных до медиа, креатива и технологий; мы интегрировали наши возможности бесшовным образом.

По его мнению, долгосрочные инвестиции в таланты, ориентация на клиентов и готовность рисковать стали основой устойчивого роста компании и ее успеха в эпоху искусственного интеллекта.

Артур Садун: Мы — независимая компания, которая зародилась как небольшое агентство в Париже, а не в США или Великобритании. Париж — не центр мира, но мы добились успеха органичным путем. Мы ставили людей и клиентов на первое место и сохраняли предпринимательский дух. Мы не боялись инвестировать, рисковать и делать ставки.

Также Артур Садун подчеркнул, что в Publicis Groupe ключевой принцип — максимальная ориентация на клиентов. Руководители должны проводить большую часть времени с клиентами и быть готовыми к интенсивной работе, иначе они не подходят культуре компании. По словам Садуна, многие стратегические решения — от инвестиций до развития инфлюенсер-маркетинга — были приняты именно на основе запросов и потребностей клиентов.

Артур Садун: Когда мы вложили значительные средства в инфлюенсеров за последние три года, это произошло потому, что мы поняли, что именно туда клиенты хотят вкладывать большую часть своих денег.

Для Publicis Groupe ключевой приоритет — подготовка следующего поколения лидеров, которые возьмут на себя управление компанией в течение следующих 10 лет.

Ранее глава Publicis выразил уверенность в своих силах в соперничестве с Omnicom, которая значительно выросла благодаря приобретению IPG. По его словам, в 2026 году ожидается очень сильный поток новых заказов, у Publicis хорошие возможности и намерения увеличить свою долю рынка.