24.03.2026 в 09:20

Publicis лидирует в привлечении клиентов седьмой год подряд

Общий объем новых контрактов оказался в шесть раз выше, чем у ближайшего соперника

В прошлом году Publicis Groupe укрепила свои позиции на мировом рекламном рынке, продолжив серию успехов. Так, объем новых сделок группы (включая выигранные, потерянные и удержанные контракты) составил почти $10,5 млрд, что значительно превосходит показатели конкурентов. Объем привлеченных контрактов оказался примерно в шесть раз выше, чем у ближайшего соперника. Об этом пишет Mediapost со ссылкой на данные отчета «Барометр новых заказов» от Comvergence.

Особенно сильные позиции компания продемонстрировала в США, где ее доля новых контрактов выросла с 36% до 42%. Также укрепилось влияние в Китае, где группа получила около пятой части бюджетов по новым сделкам.

Генеральный директор Артур Садун связывает успех с выбранной стратегией: в отличие от конкурентов, сосредоточенных на реструктуризации и сокращении расходов, Publicis активно инвестирует в технологии и развитие клиентских сервисов.

Компания Mediabrands, входящая в состав IPG, заняла второе место с большим отрывом, получив в общей сложности $1,75 млрд новых заказов. Компания Dentsu заняла третье место с объемом в $1,62 млрд.

В шестерку крупнейших групп также входят: Havas Media Network ($1,38 млрд), Omnicom Media ($1,32 млрд) и WPP Media (-$1,77 млрд).

Несмотря на ожидаемое укрупнение конкурентов — например, сделку между Omnicom и Interpublic Group — в компании подчеркивают, что ключевым фактором лидерства остается не масштаб сам по себе, а способность превращать его в устойчивый рост.

По данным рейтинга New Business League, по итогам 2025 года Publicis Groupe обеспечила 56% глобального объема новых бизнес-контрактов. Так, холдинг выиграл 1458 из 3885 тендеров по всему миру, существенно опередив конкурентов.

Юлия Топольская
Publicis
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
