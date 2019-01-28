Publicis и MediaCom стали лидерами по привлечению нового бизнеса

Рекламодатели провели на 5,5% меньше пересмотров в 2018 году, однако выручка агентств от привлечения нового бизнеса выросла на 7,5%. Лидером среди рекламных холдингов стала Publicis Groupe. Консалтинговая компания R3 оценивает доход группы от выигранных тендеров в 736,4 млн долларов. Основной вклад в эту сумму внесла победа в ревью Mercedes-Benz. Publicis Groupe стала глобальным рекламным и digital партнером автобренда и ради нового клиента создала агентство Publicis Emil.

На второе место аналитики поместили WPP с 579,1 млн долларов, за ним следуют Omnicom ($340,5 млн), Dentsu Aegis Network ($326,3 млн) и IPG ($301,5 млн). Совокупная выручка холдингов от новых аккаунтов достигла 3,1 млрд долларов.

Глава и сооснователь R3 Грег Полл назвал 2018-й годом «горизонтальности». Термин, придуманный сэром Мартином Сорреллом, обозначает формирование команды под конкретного клиента, куда входят специалисты из разных агентств. Подобных примеров в прошлом году было множество: уже упомянутое Publicis Emil, platformGSK для 2-миллиардного аккаунта GlaxoSmithKline, Marriott One Media для Marriott International (оба — Publicis Groupe). У GroupM, например, есть подразделение l’Atelier, обслуживающее LVMH.

Число глобальных пересмотров медиааккаунтов увеличилось на 2,3%, что привело к росту выручки на 18,4%, до 1,1 млрд долларов. Здесь лидируют MediaCom ($189 млн), OMD ($162,6 млн) и Havas Media ($99,3 млн). OMD, в частности, в конце года выиграло три важных тендера в России — компании Henkel, Альфа-банка и ритейлера «Лента».

Среди агентств, которые принимали участие в тендерах на оказание креативных услуг, на первом месте находится Publicis ($199,8 млн), на втором — Leo Burnett ($163,3 млн), а замыкает тройку J Walter Thompson ($151,4 млн). Креативных тендеров стало меньше на 9,7%, при этом объем бюджетов вырос на 2,4%, до 2 млрд долларов.

Аналогичный расклад наблюдается в рейтинге RECMA, который отражает баланс медиаагентств между выигранными и упущенными аккаунтами. По оценке экспертов, в 2018 году объем пересмотров составил 20,4 млрд долларов. Самым успешным агентством по привлечению нового бизнеса и сохранению текущего клиентского портфеля названо MediaCom. Согласно подсчетам RECMA, агентство выиграло 27 новых тендеров на сумму 2,8 млрд долларов и потеряло 20 аккаунтов на 1,3 млрд долларов. В 2018 году международной сети удалось заполучить таких крупных клиентов, как Mars, Adidas, Bose, Hilton. Одновременно компания сохранила аккаунты Shell и Sky в Великобритании.

Среди групп первое место заняла Publicis Media, завершившая год с положительным балансом в 1,25 млрд долларов, тогда как Dentsu Aegis Network (DAN) — с негативным в размере 800 млн долларов. У конкурентов IPG Mediabrands и GroupM баланс в плюсе.