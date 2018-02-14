Рекламный холдинг будет отвечать за креатив и цифровизацию на 40 рынках

Daimler выбрал Publicis Groupe в качестве глобального рекламного и digital партнера Mercedes-Benz. Пересмотр эккаунта длился шесть месяцев. Рекламная группа будет отвечать за креатив и цифровое преобразование клиента в 37 странах. Исключение составят США, Германии и Китая, где бренд работает с Merkley & Partners, Antoni и BBDO соответственно, пишет AdAge. При этом агентства будут тесно сотрудничать с Publicis Groupe.

Глава Publicis Groupe Артур Садун заявил, что для них это одна из важнейших побед за последние годы. По информации Reuters, соперниками французской рекламной группы были WPP и Omnicom.

Ради нового клиента холдинг создаст агентство Publicis Emil. Оно разместится в Берлине, а возглавит его операционный директор Publicis Communications Джастин Биллингсли. Свое название агентство получило в честь Эмиля Еллинека — пионера автомобильной промышленности, партнера Готлиба Даймлера. Именно Еллинек предложил Даймлеру выгодную сделку: заказал у него 36 автомобилей с условием, что они будут продаваться под маркой Mercedes — в честь любимой дочери.

По оценке COMvergence, в 2017 году Daimler потратил на продвижение бренда Mercedes-Benz примерно 950 млн долларов. Как контракт повлияет на существующие отношения Publicis с автобрендами Cadillac, GMC Buick (General Motors), неизвестно.

Недавно Publicis Groupe отчиталась о снижении годовой выручки на 0,4%. Негативное влияние на доходы группы оказала, в частности, потеря клиентов.