Publicis Groupe Russia: упаковка в привычном нам виде скоро перестанет существовать

О том, почему исчезнут привычные бутылки с газировкой и шампунями и куда мы будем скоро упаковывать весь FMCG, рассказал Эдгар Кирей, ведущий дизайнер брендингового агентства Graphit (часть Publicis Groupe Russia).

Изменениям в упаковке способствуют два глобальных фактора. Во-первых, стремительное развитие e-commerce. Еще в 2018 году россияне заказали через онлайн-канал продуктов питания на общую сумму 22,9 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Объемы всего российского рынка онлайн-торговли молниеносно растут.

Из-за того, что сфера переходит в онлайн, дизайн должен адаптироваться под презентацию на сайте, а не на полках магазинов. Механизмы выбора продуктов теперь другие. Раньше упаковку можно было рассмотреть и потрогать, что зачастую влияло на выбор, ее основная задача была выделяться на полке и цеплять проходящего мимо покупателя. Теперь же упаковка должна считываться в каталоге товаров на сайтах с доставкой. Она должна завлечь покупателя маленькой картинкой на превью, должна быть броской, легко и быстро считываться, быть чистой и понятной.

Второй фактор влияния — мы приближаемся к мусорной катастрофе. За 60−70 лет было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика. Практически весь произведенный пластик все еще существует в той или иной форме. 40% его — это упаковки товаров.

Вот какие тенденции в упаковке мы будем скорее всего наблюдать в ближайшее время: Упаковка станет чище: всю необходимую информацию о товаре можно будет считать с помощью QR-кодов или AR-технологий.

Многие продукты начнут выпускать в упаковках большего объема. Вместо 0,5 л. бутылки 5л канистра, крупы в пакетах по 15 кг и т. д.

Отказ от упаковки вообще, переход на многоразовые тары. Например, вслед за авоськами к нам вполне могут вернуться бидоны и бутылки для молока.

Упаковка станет соответствовать принципам циркулярной экономики. Например, Coca Cola планирует к 2030 году перерабатывать каждую проданную бутылку. McDonald’s и Starbucks уже заявили о планах разработать полностью перерабатываемый стаканчик для кофе.

А что успели придумать на начало 2020 года?

1. Упаковка из океанического мусора

Громкая премьера у Coca-Cola. Компания планирует запустить бутылку в массовое производство с 2020 г. Каждая из них на четверть состоит из пластикового мусора, собранного на 84 пляжах Испании и Португалии.

2. Биоразлагаемая упаковка

Carlsberg анонсировали новую пивную бутылку Green Fiber Bottle. Как правило, в индустрии напитков используются стеклянные или алюминиевые бутылки, которые способны держать крышки у газированных напитков. Эти материалы могут быть собраны и переработаны, но новая упаковка произведет революцию в отрасли, изменит решения для газированных, спиртных напитков и средств личной гигиены.

На данный момент в прототипах все еще используется внутренняя тонкая биополимерная пленка для сдерживания напитка, но компания продолжает работу над 100% исключением полимеров из упаковки.

3. Картонный топпер

Неотъемлемым элементом мультипака являются пластиковые кольца, скрепляющие металические банки. Которые в свою очередь наносят невосполнимый ущерб природе.

И эту проблему Соса Cola успешно решила в странах Европы. Компания анонсировала картонный топпер, скрепляющий банки и экологически чистый. Такие бренды как Heineken, Foster’s и Kronenbourg также заявили о том, что введут картонные топперы.

4. Биоклей

В 2019 году компания Carlsberg анонсировала еще одну разработку. Они создали специальный биоклей, который скрепляет банки пива в мультипаках. Пару капель клея хватает, чтобы прочно скрепить банки между собой, поэтому при транспортировке больше не нужна полимерная защитная упаковка. В то же время покупатель легко может отклеить банки друг от друга. Сейчас эта технология уже используется в Великобритании.

5. Упаковка как второй продукт

Кроме крупных корпораций об изменениях задумываются и сами дизайнеры. Они предлагают концепты с новыми формами, материалами. На многих фестивалях уже появилась категория Plastic Free.

Хорошим примером нетривиального подхода в разработке упаковки представил немецкий дизайнер. Это шампуни в упаковке из мыла. Комбинация шампуня и мыла неудивительна, но в данном дизайне мыло получает новый функционал помимо основного. Это хороший пример решения нескольких задач: абсолютно безотходный продукт + потребитель получает дополнительный бонус к основной покупке.

6. Кофейный стаканчик без пластиковой крышки

Unocup — упаковка для кофе и других горячих напитков, придуманная дизайнером и архитектором, и выставленная как проект на Kickstarter. Чудо упаковки в складной конструкции для создания крышки из верхней части стакана. Чашку легко складывать, в закрытом виде из нее удобно пить и никогда не возникнет проблем с тем, что крышка не плотно одевается на стаканчик.

7. Многоразовая упаковка для яиц

Бренд Pete and Gerry’s представил первую в индустрии многоразовую упаковку для яиц. Такие коробки изготовлены из переработанного, прочного пластика без добавления бисфенола-А. Их можно помыть в домашних условиях и использовать повторно. В настоящее время упаковка запустилась в тестовом режиме в некоторых магазинах Нью-Гэмпшира и Вермонта в США. Бренд отмечает большое количество положительных отзывов потребителей и рост продаж.

Сегодня бережное отношение к окружающей среде становится важным компонентом маркетинговой стратегии крупных и мелких брендов. Потребитель становится более сознательным и начинает понимать свою ответственность. Компании чувствуют это, особенно, от поколения Z и понимают, что пластик плохо влияет на бизнес.

Мою мысль отлично подчеркнет цитата ученого-эколога Сюзанн Вольц: «Экологичная упаковка не поможет брендам продавать больше сегодня. Но без экологичной упаковки уже завтра они будут продавать в разы меньше».